Az Intersport a világ legnagyobb sportcikk-kiskereskedelmi hálózata, amely Magyarországon és Ausztriában is franchise-rendszerben működik. A márka történetének kulcsfigurája Wolfgang Pilz, aki 1964-ben alapította meg saját üzletét, a Sport Pilzet, majd csatlakozott a négy másik franchise-partnerrel közösen létrehozott Intersport Austria vállalathoz. 1968-ban tíz másik vezető nyugati országbeli sportszerkereskedővel együtt megalapították az Intersport International Corporationt (IIC). Az Intersport Pilz, Délkelet-Ausztria első számú sportáruháza 14 üzletet üzemeltet Stájerországban, Burgenlandban, Karintiában és Kelet-Tirolban. A 2006-ban megnyílt nagykanizsai egységgel kezdődően 2021-ig öt boltot működtetett Nyugat-Magyarországon.

Tavaly új fejezet nyílt az Intersport Austria történetében: az öt legnagyobb osztrák franchise-partner, köztük az Intersport Pilz az erre a célra alapított Premiumsport Service GmbH-val átvette a céget.

Édesapám aktív sportoló és sportrajongó volt, aki sportcégeknél dolgozott az értékesítésben, mielőtt úgy döntött, hogy saját üzletet nyit szülővárosában, Gleisdorfban. A mindössze 30 négyzetméteres bolt akkoriban az egyetlen sportüzlet volt a régióban

– mesélt a Figyelőnek a klasszikus osztrák családi sikertörténetről Bernhard Pilz, aki már gyerekként is besegített a boltban. Mivel mindig is hitt az együttműködésben, gyorsan megtalálta a megfelelő embereket, hogy új egységeket nyissanak a térségben; ezután csatlakozott a sportkereskedők közös beszerzési szövetkezeteként működő Intersport Austriához. Ebből később az a vállalat alakult ki, amelynek a nagykereskedelmi részlege a franchise-partnerek számára koordinálja a piaci tevékenységet, a marketingmunkát, valamint az Intersport-fiókok egységes külső és belső megjelenését. Emellett pedig olyan franchise-szolgáltatásokat nyújt, mint amilyen a közös informatikai, áruforgalmi, logisztikai, e-kereskedelmi, könyvelési tevékenység.

Mivel családi vállalkozásról van szó, a cégvezető számára természetes volt, hogy a megfelelő időben a testvérével második generációként átveszi az Intersport Pilz irányítását.

A sikerekkel együtt azonban mindig voltak kihívások. Az első években a városközpontokban működtek az üzleteik, de az eladási terület bővülése és a növekvő bérleti díjak arra késztették őket, hogy a települések szélén akkoriban kialakuló kiskereskedelmi parkokba költözzenek, ahol több mint 1000 négyzetméteres egységeket nyithattak.

Később az Intersport Austria franchise fennmaradása forgott kockán, amikor a Sport Eybl, amely a teljes osztrák értékesítés mintegy 60 százalékát adta, kilépett a közös vállalatból, s nem sokkal később – az Intersport nélkül – át kellett adni az üzleteket egy új brit versenytárs-nak. Ennek ellensúlyozására az osztrák franchise-partnerek számára lehetőség nyílt arra, hogy a meglévő Intersport-licencek segítségével terjeszkedjenek hazánkban, Csehországban és Szlovákiában, s növeljék az ezekkel az országokkal kapcsolatos teljes forgalmukat. Nálunk csak egyetlen franchise-partner, az Intersport Pilz tudott túllépni a gazdasági válságon és hosszú távon sikeresnek bizonyulni. Ebben a kritikus helyzetben az volt a megoldás, hogy az Interport Austria a stabil gazdasági helyzetben lévő Intersport Deutschland leányvállalata legyen.

„Idővel világossá vált, hogy a két társaság között nincs elég szinergia, és hogy a német koncepció nem illeszkedik az osztrák elképzelésekhez. Ez annak is betudható, hogy Ausztria erősen alpesi ország, ahol például a síelésnek, a kerékpározásnak nagy hagyományai vannak, míg Németországban inkább a csapatsportokra koncentrálnak. Szerencsére azonban akkoriban az osztrák piac fejlődött, és az Intersport franchise-partnerei gazdaságilag megerősödtek, mert a Sport Eyblt felvásárolt brit cég nem tudott gyökeret verni Ausztriában, s így egymás után vettük át az üzleteit, amelyeket ismét az Intersport üzemeltet. Ezáltal eljutottunk arra a pontra, amikor azt mondtuk, vissza a gyökerekhez, és úgy döntöttünk, hogy visszavásároljuk az Intersport Austriát” – magyarázta Bernhard Pilz.

Az öt legnagyobb osztrák franchise-partner ezután tárgyalásokba kezdett az Intersport Deutschlanddal a vállalat megvételéről. Ennek eredményeként az Intersport Austria tavaly júniusban visszakerült hozzájuk.

Természetesen örülünk, hogy visszakaptuk a függetlenségünket, s hogy ismét közösen folytathatjuk azt az üzletpolitikát, amelyben hiszünk. Fontos elemként társaságunk megvásárolta az Intersport Austria magyarországi kiskereskedelmi leányvállalatát, és immár a cseh leány újjáépítésén is dolgozunk

– taglalta az ügyvezető. Bernhard Pilz az Intersport Magyarország kapcsán azt mondta: „Természetesen fontos, hogy cégünk tulajdonos lett, és így továbbra is biztosított a stabil anyagi háttér, de a nagyközönség számára nem ez a lényeg. Hanem az, hogy megerősített magyar menedzsmenttel, Intersport Magyarország néven működünk tovább, s minőségorientált, mindenki számára felismerhető sportkiskereskedőként folytatjuk az üzletpolitikánkat, amire mindig is törekedtünk. Az ügyfeleknek pedig az is jó hír, hogy a cég most ismét terjeszkedési szakaszba lép, mert úgy gondolom, az elmúlt években megrekedt a fejlődésünk. A német tulajdonosok inkább magukkal voltak elfoglalva, és nem tartották szem előtt Magyarországot úgy, mint korábban az osztrákok.”



