Hosszúhetény után a Szusza Ferenc Stadion is gasztronómiai fellegvárrá válhatna, bár míg az előbbi falu valóban tett érte, hogy két jelentős elismerést is bezsebeljen, addig a fővárosi focistadion nem éppen különleges fogásairól lehet híres. A világ ugyanis – még ha nem a szakértő fele – a lila-fehér ízekre is felfigyelt: a Twitteren épp a stadionban kapható zsíros deszka jutott el meglepő magasságokba.

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A Footy Scran nevű, félmillió követővel rendelkező Twitter-oldal a világ minden tájáról gyűjt focistadionokban kapható ételeket. Pénteken pedig a magyar bajnokságból is közzétettek egy „menüt”, amelyet feltehetően a szerdai, Újpest–Fehérvár-mérkőzésen fogyasztott el egy szurkoló.

A szelet zsíros kenyér lila hagymával és egy korsó sörrel sok magyar focidrukkernek kellemes emléke, de a nyugati étkekhez szokott kommentelőknél igencsak kiverte a biztosítékot.

Zsiros Kenyer - onion bread at Ujpest FC (@ujpestfc1885)



🇭🇺 1000 HUF (£2.20) with a pint pic.twitter.com/ny8qEmeDd4 — Footy Scran (@FootyScran) November 11, 2022

Sokan például öklendező képekkel jelezték, hogy ők bizony nem kérnének az ételből, maximum a sört fogadnák el.

Nem hiszem el, hogy valaki nyersen eszik hagymát kenyérrel

– írta egy hozzászóló, aki láthatóan nincs közeli ismeretségben a magyar gasztronómiával. A zsíros deszka védelmében aztán több magyar, illetve olyan focidrukker is hozzászólt a bejegyzéshez, aki járt már Magyarországon, és mindannyian kardoskodtak amellett, hogy ez a világ egyik legegyszerűbb, ám legjobb étele.

Bár mivel a menü árát is közzétette az oldal, így a hazai szurkolók gyomra is érthetően összerándulhatott a fotó láttán. A Footy Scran szerint a sör és az alig tenyérni zsíros deszka ezer forintba kerül, azaz az infláció már a Megyeri úton is erősen érezteti a hatását.