Hódít a The Thrill of the Fight nevű virtuális bokszjáték (VR) az Egyesült Államokban, amely 2016 óta van jelen a piacon. A 10 dolláros (3593 forint) játékkal legalább 600 kalóriát lehet elégetni óránként, és eddig több mint háromezren díjazták pozitív véleménnyel. Legkorábban idén várható a második része, amelyben egyszerre több játékos püfölheti a zsákot, tréningezhet a virtuális edzőteremben, küzdhet meg ellenfelével a szorítóban. Az elmúlt évtizedben több tanulmány készült a virtuális valóság jótékony hatásairól a sportban: többek között itt kiküszöbölhető a fejsérülés is, amely a világ legelterjedtebb csapatsportágaiban, a labdarúgásban, az amerikaifutballban vagy a rögbiben szinte mindennapos dolognak számít, és később maradandó károsodást okozhat.

Fotó: Shutterstock

A VR-gaming egyébként is hasít Amerikában, a Facebook anyavállalata, a Meta eladásai 2022 októberében már átlépték az 1,5 milliárd dollárt (538,97 milliárd forint), fejhallgatója, a Meta Quest pedig az egyik legnépszerűbb terméke.

A The Thrill of the Fighthoz hasonlóan rendkívül populáris a tengerentúlon a Win Reality, amely baseball- és softballjátékosoknak kínál virtuális teret a gyakorlásra. A havi előfizetése 29 (10 420 forint), míg az éves 228 dollárba (81 923 forint) kerül, ráadásul a programban egyéni edzésterv is elérhető. Ott van aztán a Les Mills Body Combat is, amellyel 30 dollárért (10 780 forint) kiválthatjuk a fitnesztermet, és egyszerre akár két személyi edzővel, Dannel és Rachaellel is dolgozhatunk erőnlétünk fejlesztésén. A visszajelzések alapján mindkettő elnyerte a felhasználók tetszését.

A People magazin szerint azonban nincs megállás, a sorban hamarosan az atlétika következhet, a metaverzumban – a háromdimenziós virtuális térben, ahol a felhasználók avatárjai hasonlóan élhetik az életüket, mint a valóságban – is egyre több influenszer kampányol a VR-sportolás lehetősége mellett.

Az online világban a 3D-s technika jóvoltából lehetőség nyílik a stressztrenírozásra, tehát jót tesz a szívnek, míg mások azért tartják környezetbarátnak, mert egyáltalán nem kell utazni, elég egy kétszer kétméteres terület hozzá. Az USA-ban meg vannak győződve arról, hogy a jövőben egyre többen választják majd a virtuális sportolást,

elemzők pedig úgy vélik, 2030-ra már mintegy 1200 milliárd dolláros piacon osztozhatnak majd a VR- és AR-fejlesztők (kiterjesztett valóság).