Az Apple TV még tavaly márciusban jelentette be, hogy dokumentumfilmet készít a Mercedes Formula–1-es versenyzőjéről, Lewis Hamiltonról. Bár a részletekről továbbra sem érkeztek hírek, a brit pilóta most mégis megszólalt a forgatással kapcsolatban – írja a Racingline.hu a Motorsport.com értesüléseire hivatkozva.

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton minden főbb eredményességi mutatóban beérte, sőt felül is múlta már a három vb-címet és negyvenegy futamgyőzelmet szerző néhai Ayrton Sennát.

Fotó: Lluis Gene

„Nagyon furcsa érzés, amikor mindenhova kamerával követnek” – mondta Hamilton, megerősítve, a film az ő életéről szól, és az archív felvételek mellett exkluzív interjúkat is tartalmaz majd.

A cikk kiemeli, hogy a hétszeres világbajnok ugyan minden főbb eredményességi mutatóban beérte, sőt felül is múlta már a három vb-címet és negyvenegy futamgyőzelmet szerző néhai Ayrton Sennát – akit máig példaképének tart –, azonban mégis úgy érzi, hogy egy tekintetben még mindig nem ért a nyomába: az 1994-es imolai versenybalesetben elhunyt brazil legenda az autósport talán legismertebb alakja, aki emberek millióiban ébresztette fel az F1 iránti szenvedélyt.

Lewis Hamilton ugyanis egyike volt azoknak, akik a Sennáról készült A versenyzés a véremben van (Racing Is In My Blood) című 1992-es dokumentumfilm hatására választották az autóversenyzői pályát, mások pedig azóta követik a száguldó cirkuszt. A brit világklasszis abban bízik, hogy a róla készült alkotás ugyanolyan hatással lesz a fiatal generációra, mint Ayrton Sennáé volt: „Remélem, lesz olyan kölyök, aki az iskolából hazaérve megnézi, inspirációt merít belőle, és segít neki valóra váltani az álmait.”

Hamilton egyike volt azoknak, akik a Sennáról készült 1992-es dokumentumfilm hatására választották az autóversenyzői pályát.

Fotó: Jose Breton

Az írás egyébként azt is megjegyzi, hogy Hamilton több vasat tart tűzben, miután a Top Gun: Maverick rendezőjével, Joe Kosinskival azon ügyködik, hogy Brad Pittből kihozzák a legtöbbet a versenypályán. Tudniillik a brit pilóta tanácsadóként dolgozik egy olyan hollywoodi produkcióban, amelynek Pitt a főszereplője, producere pedig nem más, mint a legendás Jerry Bruckheimer. Az 59 éves színészre konkrétan rászabtak egy F2-es autót, a forgatás helyszínéül Silverstone-t választották, de a film címét egyelőre még nem sikerült megtalálni.