„Leo vissza akar térni Barcelonába, és én is újra a Barcában szeretném látni. Egyértelműen kijelenthetjük tehát, hogy ez egy konkrét lehetőség a számára. Hamarosan minden kiderül…” – mondta sejtelmesen Lionel Messi édesapja, egyben ügynöke, Jorge Messi azután, hogy megbeszélést folytatott a katalán egyesület elnökével, Joan Laportával.

Az átigazolási ügyekben rendkívül jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano szerint a tárgyalások olyannyira előrehaladott állapotban vannak, hogy már a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság hivatalos szervezete, a La Liga is elfogadta a barcelonaiak pénzügyi fair play-re vonatkozó megoldását.

Mint ismert, a hétszeres aranylabdás 2021 nyarán éppen a Barcától került a PSG-hez, amellyel két francia bajnoki címet szerzett, de a hőn áhított Bajnokok Ligáját vele sem sikerült megnyerni, ezért a múlt héten távozott a párizsiaktól.

A 35 éves világklasszis egyik legkitartóbb kérője, a szaúdi al-Hilal 400 millió eurós (147,66 milliárd forint) éves fizetésért vinné, ám az Egyesült Államokban, pontosabban az Inter Miaminál is minden követ megmozgatnak azért, hogy leigazolják.

Most mégis úgy néz ki, hogy visszatér egykori sikerei helyszínére. Már amennyiben sikerül megállapodni. Romano ugyanis legutóbbi bejegyzésében azt írta, hogy hivatalos ajánlatot még mindig nem tett a katalán klub, az idő pedig fogy.

A Barcelonának ugyanis közben pénz kell, nem is kevés, mert ha nem lenne elég a zavaros pénzügyi helyzete, még a stadionját is felújítja, ami rendkívül drága mulatság. Erre húsz partnertől 1,5 milliárd euró (553,4 milliárd forint) értékben szerzett forrást, amit Eduard Romeu alelnök úgy magyarázott, hogy ez nem hitel, hanem projekt, és a nagyobb, szebb, hatékonyabb létesítmény által kitermelendő profitból fizetik vissza. A hivatalos tervek szerint a modernizált aréna a jegyek és bérletek, VIP-csomagok, a múzeum, a civil események, valamint a szponzoráció révén évi 374 millió eurót (138,07 milliárd forint) hoz majd be.

Az egyik legégetőbb feladat a gránátvörös-kékeknek, hogy előkerítsenek úgy 200 millió eurót (73,83 milliárd forint), csak így tudják ugyanis a játékosok szerződéshosszabbításait, illetve átigazolásait regisztrálni a ligánál – e nélkül még ingyen sem engedhetik meg maguknak Messit.