A szombaton kezdődő és kilenc napon át tartó atlétikai vb a világ legnagyobb sporteseménye idén. Immár 102 országból vannak jegyvásárlói, legutóbb Suriname-ból és Ecuadorból vettek belépőket rá a szurkolók, akik az előrejelzéseknek megfelelően nagy számban (50 ezer) érkeznek hozzánk, és 200 ezer vendégéjszakát töltenek majd el Budapesten.

A tanulmányok és a gazdasági szakemberek várakozásai szerint mintegy tízmilliárd forintos tételről van szó, ráadásul ha ez az összeg bekerül és felpörgeti a magyar gazdaságot, akkor akár még hatvanmilliárd forintos pluszbevételt is hozhat.

A tetemes turisztikai bevétel mellett a hosszú távú hatásokat is ki kell emelni, hiszen a látogatók jó élménnyel hazautazva még tovább népszerűsíthetik hazánkat. A magyar világverseny teljes költségvetése nagyjából 70 milliárd forintra rúg.

Látványos és kényelmes formában érkezhetnek a nézők a vb-nek otthont adó, 35 ezer férőhelyes Nemzeti Atlétikai Központba.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A világ legszebb villamosvonalán és a Dunán is érkezhetünk a vb-re

Látványos és kényelmes formában érkezhetnek a vb-re azok, akik a hajózást választják. A Magyar Hajózási Zrt. (Mahart), együttműködésben a budapesti atlétikai világbajnokság szervezőbizottságával, az összes versenyprogram idején folyamatos hajójáratokat üzemeltet a Batthyány tér és a MÜPA hajóállomás között, ahonnan rövid sétával elérhető az új, 35 ezer férőhelyes Nemzeti Atlétikai Központ bejárata. A menetidő mindössze 15 perc.

Németh Balázs, a szervezéssel megbízott Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója szerint fontos eszköz lesz a hajóközlekedés, mivel a stadion közelében rendkívül korlátozottak a parkolási lehetőségek. „Mindenkinek ajánlom, hogy válassza a tömegközlekedést. Érkezzen például a világ egyik legszebb villamosútvonalán a 2-es, valamint a gyors és nagy kapacitású 1-es villamossal, vagy éppen hajóval, amelynél hangulatosabbat, szebbet nem is lehetne elképzelni” – mondta.

Augusztus 19. és 27. között mindennap, a versenyek időszakához igazodva közlekednek majd a hajójáratok, kivéve augusztus 20-án este, amikor a tűzijáték miatt nem járnak a hajók. A megnyitó napján, augusztus 19-én például már reggel 8-kor indul az első járat a délelőtti versenyekre, ahol a többiek között a kalapácsvető Halász Bencének lehet majd szurkolni. A 18 órakor kezdődő megnyitóra és az esti programokra készülők 16.30-kor szállhatnak fel az első hajóra a Batthyány téren.

A hajóra napijeggyel lehet felszállni, amely 1500 forintba kerül, és az adott napon korlátlan számú utazásra érvényes.

A Nemzeti Atlétikai Központ megközelíthető

villamossal: az 1-sel, a 2-sel vagy a 24-sel a Közvágóhíd megállóig,

busszal: az 54-sel, az 56-sal és a 224-sel a Közvágóhíd megállóig, illetve kizárólag hétköznapokon a 179-sel a Helyi kikötő úti megállóig,

hévvel: a H6-sal a Közvágóhíd megállóig, valamint a H7-sel a MÜPA megállóig, és

hajóval: a belvárosból a MÜPA Hajóállomásig.

A szervezők szerint egyébként autó nélkül érdemes a fővárosba utazni, hiszen a MÁV-Volán csoport kedvezményes, oda-vissza összesen 2023 forintos jegyeket vezetett be a világbajnokság idejére. Úgy vélik, mindez hozzájárul ahhoz, hogy a napi több tízezer néző a lehető legegyszerűbben, környezetbarát módon és elérhető áron tudjon eljutni a célállomásra.

Koncertekben és látványos programokban sem lesz hiány

Megépült a hét végén az a kábelkamera-rendszer a Hősök tere és a Kodály körönd között, amely 980 méter hosszan, a magasból mutatja majd az atlétikai világbajnokság maratoni és gyalogló versenyeit, valamint a háttérben a várost. További lezárások és parkolási tilalmak várhatók az Andrássy út környékén, és kiderült az is, hogy a maratoni versenyek útvonalán szurkolói pontokat építenek ki, amelyeken ismert zenészek, zenekarok adnak koncerteket.

A szervezők előzetesen úgy kalkulálnak, hogy hárommilliárd ember készülékén lesz elérhető a közvetítés, és sok millióan végig is nézik majd a maratont.

Németh Balázs kiemelte, nemcsak a várost mutatják meg a tévénézőknek, hanem azt is, hogy milyen hangulat és látványos programok várták a sportolókat, illetve a közönséget.

A meglepetésnek szánt események három fő helyszínre,

a Hősök terére,

a Magyar Tudományos Akadémia előtti területre és

a Várkert Bazár előtti útszakaszra esik.

Az is biztos, hogy augusztus 26-án, a női maraton reggelén a Follow the Violin fellépése alapozza majd meg a hangulatot, míg másnap, a férfiak versenye előtt a Szakács Gergő Akusztik zenél. Az útvonalon olyan sztárok lépnek fel, mint Miklósa Erika, de lesz lehetőség futópadon futni vagy éppen a Magyar Honvédség zenekarát hallgatni a Clark Ádám téren. Sok szurkolóra lehet számítani, ami annak is köszönhető, hogy mind a hat utcai viadalon lesznek magyar atléták a mezőnyben. Teljes útzár csak augusztus 26-án reggel és augusztus 27-én reggel és délelőtt lesz az útvonalon.

Az Erzsébet téri szurkolói zóna mindenki előtt nyitva áll

A két szurkolói zóna közül a stadionparkban felállítottat csak azok használhatják, akiknek jegyük vagy bérletük van a világbajnokságra. A nyereményjátékok mellett itt lehet beszerezni exkluzív ajándéktárgyakat is. A nyitvatartás mindennap igazodik a vb menetrendjéhez: augusztus 19-én például már 8.30-kor kitárják a kapukat, és egészen éjfélig be sem zárják őket.

A belvárosi szurkolói zóna Budapest egyik legforgalmasabb helyén, az Erzsébet téren épül fel. Ide bárki bejöhet, aki élőben követné a rendezvényt, vagy érdeklődik az atlétika iránt, játékok, nyeremények itt is lesznek.

A budapesti atlétikai világbajnokságon minden eredményhirdetésnek a stadionon kívül kialakított Medál Pláza ad otthont, amely azonban nem csupán az éremátadó ünnepségek helyszíne, hanem szórakoztatóközpontként is funkcionál, mindennap élőzenével és különböző előadásokkal. Augusztus 19-én a Margaret Island akusztik és Lotfi Begi szórakoztatja az idelátogatókat, de olyan együttesek is fellépnek itt, mint a Parno Graszt, az Ivan and The Parazol vagy a Bohemian Betyars.

Az edzéshelyszíneket a több mint 2000 atlétának a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem és a Budapest Honvéd Sportegyesület biztosítja.