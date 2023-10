A FIFA visszaengedi a pályára a tizenhét év alatti orosz labdarúgókat

Egy héttel az európai szövetség (UEFA) döntését követően a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) tanácsa is engedélyezte az orosz korosztályos válogatottak visszatérését a 17 éven aluliaknak kiírt tornákra.

A FIFA és az UEFA Oroszország Ukrajna elleni háborújának megindítását, 2022 februárját követően tiltotta ki az orosz csapatokat a sorozataiból, a múlt héten azonban az európai szervezet végrehajtó bizottsága megszavazta azt az indítványt, amely lehetővé teszi az U17-es orosz fiú- és lányválogatottak visszatérését már a mostani szezonban az UEFA versenysorozataiba.

A világszövetség erre a döntésre reagálva adta áldását az orosz nemzeti együttesek visszatérésére, ami azt jelenti, hogy

az orosz fiú és lány U17-es csapatok ott lehetnek a világbajnokságon,

ha az európai selejtezősorozatból kijutnak a tornára. Ugyanakkor nem szerepelhetnek hazájuk színeiben és zászlajuk alatt.

A FIFA tanácsa ismételten elítéli Oroszország illegális háborúját Ukrajnában, egyúttal jelzi, hogy az Oroszországgal kapcsolatban 2022. február 28-án hozott határozatának egyéb elemeit továbbra is fenntartja, egészen a konfliktus végéig

– írta közleményében a FIFA.

A mostani döntésnek valószínűleg jókora nemzetközi visszhangja lesz, az UEFA-határozat után ugyanis Ukrajna és több más ország is bojkottot jelentett be az oroszok ellen, a jövő évi U17-es női Eb rendezője, Svédország pedig bejelentette, hogy nem engedi be az országba az orosz nemzeti csapatot.