A Ferencváros 2:0-ás vezetés után végül nem tudta legyőzni csütörtökön az olasz Fiorentina csapatát, de a papíron sokkal erősebb ellenfél ellen idegenben elért döntetlennel a második forduló után négy ponttal vezeti az Európa Konferencia Liga F csoportját holtversenybenn a Genkkel, amely idegenben 2:0-ás győzelmet aratott a szerb Cukaricki ellen.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A várakozásoknak megfelelően már az első félidőben többet birtokolta a labdát az olasz csapat, de nem olyan arányban, amihez az olasz bajnokságban szoktak. A Ferencváros nem húzódott hátra, bátran letámadta ellenfelét, gyorsan visszaszerezte a labdákat, és sorra vezette az ellenfelénél veszélyesebb támadásokat. Ennek meg is lett az eredménye, egy mintaszerűen kipasszolt ellentámadás során a 25. percben a kiválóan játszó Mohamed Ali Ben Romdhane passzából a magyar válogatott csatár Varga Barnabás a kapuba passzolt.

Az 51. percben Mohammed Abu Fani szöglete után Ibrahim Cisse mindenkinél magasabbra emelkedve a Fiorentina kapujába fejelte a labdát.

A második félidő tovább részében azonban mintha kicserélték volna az olasz csapatot, sorra vezették a veszélyes támadásokat, és a 67. percben Antonin Barak szépített egy beívelt szabadrúgás után. A nyomás ezután is fennmaradt a Fradin, és bár a magyar csapat is vezetett ígéretes ellentámadásokat és nagy gólhelyzetei is adódtak, előbb egy később lesnek ítélt gólt rúgott a Fiorentina, majd a hosszabbítás 3. percében már nem volt menekvés, és Jonathan Ikone egyenlített.