Miközben jelenleg a francia válogatottal készül a harmatos Gibraltár elleni Eb-selejtezőre, azt talán még Kylian Mbappé maga sem tudja, hol focizik majd 2024 nyarától. Következésképp az sem meglepő, hogy a közelmúltban a sajtó és a szóba jöhető klubok is mind megnyilvánultak a témában, olykor homlokegyenest ellentétes hangulatot festve.

Mi lesz veled, Mbappé?

Fotó: AFP

A kiindulópont, hogy a norvég Erling Haaland mellett a világ legértékesebb csatárának számító Mbappé szerződése jelen állás szerint az évad végén, 2024. június 30-án lejár a francia PSG-nél, azaz ingyen átigazolható lesz, ezáltal még keresettebb. Ez elméletben sok klubot cselekvésre sarkallhatna, de általános vélekedés, hogy a támadó előbb-utóbb a spanyol Real Madridban köt majd ki, kivált, ha a transzferdíj akadálya elkerül az útból. Ám könnyen lehet, hogy a máris kacifántos történet új kanyart vesz.

Már a Paris Saint-Germain is unja

Mbappé és a Real legalább hat éve kokettál már egymással, 2017 nyarán jött el ugyanis a Monacótól, és már akkor felvetődött, hogy Spanyolországba költözik, ehelyett a PSG-t választotta, mivel Párizs 19. kerületében született, a külvárosban nőtt fel, tehát érzelmi szálak kötik a fővároshoz. A PSG-hez végül is olyan szerződéssel került, ami technikailag az első idényben kölcsönnek minősült, és csak egy esztendővel később alakult véglegessé. Az ilyen formátumú transzfereknek könyvelési okai vannak, ami pedig

a pénzügyi fair playhez (FFP) kapcsolódik, aminek a hatása kétséges, a hivatalos neve állandóan változik, mégis egyre inkább figyelnie kell rá még a legnagyobb kluboknak is,

a PSG éppenséggel meg is égette magát. Más okból ugyan, de a francia csapat most ugyanezt akarná elkerülni – akárcsak a Real Madrid, amely egyébként már utánpótlás-korában meghívta látogatásra.

Csakhogy amikor az előző szerződése 2022-ben lejárt, ahelyett hogy immár felnőtt világsztárként áttette volna székhelyét Madridba, váratlanul 2+1 évre hosszabbított a PSG-vel. Ezen sokan megsértődtek a Realnál, aztán Mbappénak sikerült kiborítania a PSG vezetőségét is, amikor idén közölte, ugyan egyelőre marad, de a plusz egy évét már nem szándékozik aktiválni, magyarul 2024 nyarán ingyen akar távozni, amivel a PSG-nek csak a piaci értékbecslés alapján 180 millió eurós (65,9 milliárd forintos) veszteséget kéne leírnia.

Kylian Mbappé piaci értékének alakulása (millió euróban).

Forrás: Transfermarkt

Ez azért kivételesen fájdalmas arcul csapás a franciáknak, mert már így is Mbappé a messze legjobban fizetett játékos, és egybehangzó külső vélemények szerint olyan kedvezményekkel rendelkezik, amivel senki a világon, például beleszólhat az edzőválasztásba.

A Real Madrid is távolságtartóbb

Innen ered a Real mostani óvatossága is: az elvitathatatlanul világklasszis képességei mellett ugyanis Mbappé mára elképesztően drágának, kényesnek és problémásnak tűnik, arról nem is beszélve, hogy némi taktikai nehézséget is jelentene a Realnál, hiszen pont azon a bal oldali támadóterületen szeret a leginkább alkotni, ahol a brazil Vinícius.

Taktikai nehézséget is okozhatna összehangolni Mbappét a Realban a brazil Viníciussza.

Fotó: AFP

Mindezek okán születtek azok a spanyol híradások, amik szerint a Real Madrid az ingyen igazolhatósága dacára letett a szerződtetéséről. A Cadena SER rádió például azt állította:

Mbappé 20 millió eurós (7,5 milliárd forintos) éves fizetést kérne az aláírási bónusza után,

ami a kereten belüli egyensúlyt is megbonthatná, ráadásul a klubnak így is pluszhitelhez kellett folyamodnia, hogy ki tudja fizetni az alapanyagárak növekedése miatt dráguló stadionfelújítását.

Még az is felvetődött, hogy Szoboszlai Dominik klubja, az angol Liverpool bejelentkezne a spanyolok helyett, ám ennek a valószínűsége csekély, mert a klub még az angol nagyok szintjén is viszonylag óvatosan költekezik.

Mi tévő lesz a francia világbajnok?

A francia RMC rádió álláspontja más, szerintük igenis mehet Madridba a világbajnok támadó, ám a Real megbántódott vezetői jó néven vennék, ha ő kezdené a közeledést.

A harmadik típusú vélemény, hogy a rendkívül terhelt kapcsolatuk miatt már a PSG is úgy van vele, Mbappé játssza le náluk a futó évadot, esetleg mégiscsak aktiválja a plusz egy évét, de aztán menjen isten hírével, ők nem hajlandóak többet fizetni.

Mindenesetre a Real Madrid a múlt héten néhány soros közleményben tudatta, hogy jelenleg nem tárgyal Mbappéval, aki a hétvégén a francia válogatottnál tartózkodik – amely ugyanúgy biztos Eb-résztvevő már, mint a kijutását csütörtök este a hatperces hosszabbítás hetedik percében egy öngóllal bebiztosító magyar csapat.