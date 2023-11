Hamarosan új sportarénája lesz Magyarországnak, de nem Budapesten

Az Alba Aréna az osztrák bázisú élvonalbeli bajnokságban menetelő székesfehérvári Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapat leendő otthona lesz, illetve rendezvény- és közösségi központként funkcionál majd. A fehérvári és hazai jégkorongsport mellett 20-25 teremsportágat is ki tud szolgálni, időszakosan pedig akár hatezernél több néző befogadására is képes lesz. A multifunkcionális csarnok befogadóképessége jégkorong-meccseken 6000, koncertek és egyéb események alkalmából akár 8000 fő is lehet. Építési költsége meghaladja a 35 milliárd forintot.

1 órája | Szerző: Nagy Péter