A nemek közötti egyenlőséget mérő indexet vezetett be a Nemzetközi Sakkszövetség

Erre még Dubajban is csettintettek: több mint egymillióan voltak kíváncsiak arra, ahogy Polgár Judit a világ ellen sakkozik Nemzetközi nagydíjat kapott a 2020-as Dubaji Világkiállítás Polgár Judit a világ ellen című online rendezvényével a magyar Universum 8. A nyolcórás, 11 asztalon zajló szimultán élő közvetítéshez kint is és Budapesten is stúdiót építtetett fel a magyar ügynökség.