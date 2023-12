Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott a Nemzeti Sportnak, a beszélgetésből pedig kiderült, hogy változik az akadémiák támogatási rendszere, a kormányfő nem „várja el” a továbbjutást a futballválogatottól, és bizonytalan az olimpiai kajak-kenu és úszóesélyek kapcsán.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

A miniszterelnök szerint bármi megtörténhet, akár tovább is juthatunk az Európa-bajnoksági csoportunkból, de az is előfordulhat, hogy a magyar válogatott lógó orral tér haza. Mindez „egy vagy két mozdulaton is múlhat. Annak a két mozdulatnak mindenképpen jónak kell lennie. Ez egy olyan csoport, amiben istenítélet lesz” – nyilatkozta Orbán Viktor.

Az egymillió munkahely felől időnként elbizonytalanodtam, de a futball terén sosem. Mégis a futballban követtem el a legnagyobb hibát az elmúlt tíz évben: hatvannégyezres stadiont építettünk kilencvenezres helyett.

– nyilatkozta a miniszterelnök arra a kérdésre válaszolva, hogy mi volt nagyobb kockázat, 2010-ben egymillió munkahelyet ígérni, vagy hinni a magyar futball talpra állásában. Hozzátette, hogy vele nem tudja senki elhitetni, hogy a magyar futball feltámadására nincs esély.

Akárcsak Vlagyimir Iljics, a magyar futball élt, él és élni fog

– mondta a miniszterelnök, idézve Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij híres költeményét.

Elmondása szerint a magyar futball sem attól jó, mert „hirtelen jobb lett az akadémiai rendszer, jobbak lettek az edzőink, hanem azért, mert az egész ország együtt mozdul valamilyen irányba”. Szerinte a magyarok nagyobb teljesítményre képesek, együtt kezdtek el felfelé mozogni, mind a személyes, mind a közösségi életben megjelent a magasabb rendű élet iránti vágy.

Orbán Viktor szerint a sport és a magyarok karakterükben jól passzolnak egymáshoz. Az elmúlt évtizedek körülményei miatt most lassan be kell pótolni a magyar sportélet mulasztásait. Elmondása szerint „az lehetetlen, hogy folyamatosságot állítsunk helyre a kommunizmus előtti magyar sportélettel, túl sok idő telt el”.

Nem lehet egyszerűen restaurálni, korszerűbb módon kell újraépíteni mindent, és ebben a felhajtóerő, a gyúanyag a magyarok sport iránti különleges vonzalma

– mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor elismerte Szoboszlai Dominik teljesítményét is, majd hozzátette, hogy bár most rá „irányul minden rivaldafény, de vannak mögötte is kiemelkedő képességű játékosok”. A miniszterelnök bizakodó azzal kapcsolatban, hogy a magyar sport újra a csúcsra törjön, de azt is fontosnak tartja, hogy a politikusok, a gazdaságpolitikáért felelős emberek folyamatosan olyan teljesítményt nyújtsanak, amivel előállíthatják a sport pénzügyi alapjait.

Az interjú teljes egészében elérhető a Nemzeti Sport oldalán.

A Ferencváros legközelebbi mérkőzésén az Olimpiakosz ellen fog játszani, ami lehetséges, hogy zárt kapus meccs lesz. A görög csapat szurkolóit február 12-ig kitiltották a stadionból, de az intézkedést meghosszabbíthatják, ami azt jelentené, hogy a február 15-re ütemezett Fradi-meccsre sem lehet majd bejutni. A mérkőzésre január 9-e 10 órától, január 16-a 10 óráig lehet majd jegyet váltani.