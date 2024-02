„Bizakodó vagyok Párizs kapcsán. Kós Hubert sok örömet fog szerezni Magyarországnak, Milák Kristóf ott lesz Párizsban és ünnepelni fogjuk.

Ő a dobogó valamelyik fokán fog végezni, valószínűleg aranyérmet szerez majd és minden bizonnyal Rasovszky Kristóf is dobogóra fog állni” – mondta Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke a Mandinernek. Az elnök azt is mondta, hogy nagyon jólesett neki, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az idei évértékelőjébe beleszőtte Rasovszky vb-sikerét.

Fotó: Derencsényi István

„»A beruházásokért folyó diplomáciai küzdelem leginkább a nyíltvízi úszóversenyekhez hasonlít, ahol úszás közben verekedni, de legalábbis lökdösődni kell. Ebben nem vagyunk rosszak, sőt: Rasovszky Kristóf éppen most nyerte el a világbajnoki címet 10 kilométeres távon. Bravó! Mi őt szeretnénk utánozni« – mondta a miniszterelnök. Bevallom, simogatták a lelkemet, a szívemet ezek a mondatok” – árulta el Wladár.

Korábban interjút adott a Nemzeti Sportnak Szabó Álmos, a paralimpiai úszóválogatott vezetőedzője, aki Milák Kristóf edzőinek dohai távolléte alatt a versenyző kérésére segítette az edzésmunkáját. Azt is elárulta, hogy Milák Kristóf a Duna Arénában szárazföldi és vizes edzésmunkát is végez. „Nem az én tisztem elmondani, hogy a Milák Kristóf hogy áll most, a felkészülését és az ehhez igazított edzésprogramot majd az edzőivel fogják valószínűleg összeállítani” – mondta.

A Világgazdaság is megírta, hogy Milák Kristóf nem jelentkezett az edzőjénél, Virth Balázsnál, így az edző Kapás Boglárkával és Márton Richárddal Dubajba repült, hogy aztán mindannyian átmenjenek a dohai világbajnokságra Az olimpiai és világbajnok Milák Kristóf legutóbb a 2023 márciusában rendezett felnőtt országos bajnokságon állt rajtkőre, egy hónappal a nyári, fukuokai világbajnokság előtt bejelentette, hogy