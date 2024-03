Újabb esélye nyílik a világelsőségre a magyar labdarúgó-válogatott válogatottnak – de ehhez Romániának is drukkolnunk kell, ez a fociban igen fura helyzet állt elő most.

Világelső is lehet a magyar csapat a veretlenségi sorozatával – de a sikerhez Romániának is hozzá kell járulnia / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI/

A kedd esti lesz az utolsó mérkőzése a magyar válogatottnak, mielőtt a klubszezon véget érne, és júniusban ismét összegyűlnének a legjobbjaink, akkor már a közvetlen Európa-bajnoki felkészülésre.

A mostani összetartás során a csapat pénteken már játszott Törökországgal, és nyert is 1–0-ra Szoboszlai Dominik tizenegyesével – még ha Marco Rossi szövetségi kapitány értékelése szerint igazságosabb is lett volna a döntetlen. De még azzal is tovább élt volna a mieink veretlenségi sorozata, amely másfél évet és immár 13 meccset ölel fel.

Ilyen hosszú veretlenségi szériára nálunk legutóbb az Aranycsapat volt képes, úgyhogy nem akármiről van szó

– kivált, hogy a csapatunk kedden akár világelső is lehet e statisztikai összevetésben. Persze ugyanez volt a helyzet pénteken is.

Romániának is szoríthatunk este

Akkor ugyanis nemcsak a mieink játszottak Törökországgal, de Kolumbia is Spanyolországgal, márpedig jelenleg a dél-amerikaiak rendelkeznek a leghosszabb veretlenségi sorozattal. Pénteken még 19, azóta már kereken 20 veretlen mérkőzésnél tartanak, mert legutóbb sem kaptak ki, sőt, nyertek a spanyolok ellen, úgyhogy nem tudtuk átvenni a vezetést a kategóriában.

Pénteken nemhogy veszített volna, egyenesen nyert Spanyolország ellen a lendületben lévő Kolumbia

/ Fotó: GettyImages/

Több mint két év telt már el, mióta nem veszített Kolumbia, és akkor is a későbbi világbajnok Argentína győzte le még 2022 februárjában. Azóta 15 győzelem és 5 döntetlen a mérlege a világranglistán 14. csapatnak, amely kedd este Romániával játszik. Délkeleti szomszédunknak kell tehát drukkolnunk, hogy verje meg a dél-amerikaiakat, megnyitva előttünk az utat, hogy miénk lehessen a világ leghosszabb aktív veretlenségi sorozata.

Az alapvető győzelmi szándékon túl az is lelkesítheti a románokat, hogy az emlegetett veretlenségi listán ők állnak a harmadik helyen a mieink után,

12 megnyert vagy legalább döntetlenre hozott mérkőzéssel, azaz Kolumbia legyőzésével saját magukat is helyzetbe hozhatnák.

Hűti ugyanakkor a lelkesedést, hogy Románia csupán a 45. a világranglistán, ráadásul a mérkőzésre semleges helyszínen, Madridban kerül majd sor, úgyhogy a hazai pályában sem bízhat. Mi is jobban tesszük tehát, ha a saját feladatunkkal törődünk.

Papíron nem lehet gond Koszovó ellen

A rivális világranglista-helyezését tekintve nem vár ránk nehéz este, hiszen Koszovó csak a 102. a sorban, míg a magyar válogatott a 27.

A Koszovó elleni mérkőzés erőviszonyainak felmérésében segít az is, hogy amíg a rivális válogatottja a becslés szerint 64,48 millió eurót (25,6 milliárd forintot) ér, addig nálunk az egyszem Szoboszlai Dominik értéke 75 millió euró (29,8 milliárd forint). Vele szemben a legdrágábbnak vélt koszovói játékos 15 millió eurója (6 milliárd forintja) nálunk a második helyre sem lenne elég, csak a harmadikra.

Ugyanakkor a mieink Törökország elleni pénteki teljesítménye hagyott némi kívánnivalót maga után a szövetségi kapitány szerint.

Az eredménnyel elégedettebb vagyok, mint a teljesítménnyel. Voltak jó pillanataink, de bizonyos helyzetekben túlságosan is szenvedtünk, kicsit hiányzott, hogy megfelelő döntést hozzunk az akcióink végén

– mondta Marco Rossi. Hozzátette, hogy elöl jobban is teljesíthetett volna a csapat, a támadók nem fogtak ki igazán jó napot, a védekezés sem volt tökéletes, de az akarással nem volt gond.

Telt ház lesz ma is

Ezek amúgy is edzőmeccsek, a nagyobb célt, az Eb-re felkészülést szolgálják, úgyhogy a mester máris megjegyezte, hogy a következő mérkőzésen talán további újoncok is megkaphatják a lehetőséget a bemutatkozásra – legutóbb Dárdai Márton debütált.

Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség sajtófőnöke a legutóbbi mérkőzés után még úgy nyilatkozott, hogy néhány ezer jegy maradt szabadon, azóta viszont elkeltek a maradék jegyek is, úgyhogy telt ház lesz a Puskás Arénában.

A Koszovó elleni meccset követően legközelebb a klubszezon végeztével, május legvégén-június legelején jön majd össze a válogatott keret.

Akkor még két gyakorlómérkőzése lesz Írországban, illetve Izraellel szemben idehaza, aztán jöhet a sorozatban harmadik Eb-szereplés Németországban.