Párizsi olimpia: rendkívüli intézkedéseket vezet be az Air France

Az előzetes várakozások szerint egy olimpikon átlagosan 4 csomaggal utazik majd, amelyek közül legalább egy túlméretes, ezekből az átlagosnál tízszer többet kell majd kezelni. Mivel ezeken kívül a parasportolók normál, és sportoláshoz használt kerekesszékei is különleges eljárást igényelnek, a légitársaság megerősítette a poggyászkezelő részleg működését és rendkívüli intézkedéseket vezetett be, hogy ezen csomagok feladása és célba juttatása is biztosított legyen.

Kipucolnak Párizsból mindenkit, aki rontaná az olimpia fényét Párizs is követi az olimpiát rendező városok példáját, és megszabadul a migránsoktól, házfoglalóktól, hajléktalanoktól és szexmunkásoktól, hogy ne rontsák az utcaképet az ötkarikás játékok idején – derült ki nyolcvan különböző jótékonysági szervezet friss jelentéséből.