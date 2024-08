Tabukat döntött az olimpiai aranyérmes kerékpáros – csak szórakozásból kezdett biciklizni

Az olimpiai aranyéremre nemcsak az esélyes, aki gyermekkora óta kitartóan űz egy sportágat – ezt bizonyítja Kristen Faulkner esete. A fiatal sportolónő ugyanis 25 évesen kezdett el kerékpározni. Előtte utoljára 1984-ben a Los Angeles-i olimpián állhatott a dobogó legfelső fokára amerikai női kerékpárversenyző: Connie Carpenter.

Kristen Faulkner lett az első amerikai versenyző, aki olimpiai aranyat nyert női országúti kerékpárversenyen az elmúlt 40 évben / Fotó: AFP

Kicsoda Kristen Faulkner, és miért döntött tabut az olimpiai aranyérmével?

A most 31 éves nő gyerekkorát az alaszkai Kenai-félsziget Homer városában töltötte, ahol szabadidejében túrázott és evezett. Az amerikai a felsőfokú tanulmányait a Harvard Egyetemen végezte 2016-ig, ahol az egyetemi evezőcsapatban is sportolt. Faulkner azonban csak a diplomázás után, 2017-ben kezdett versenyszerűen kerékpározni, hogy levezesse a munkájából adódó stresszt. A nő akkoriban kockázatitőke-befektetéssel is foglalkozott.

Faulkner 2020-ra már a Team Tibco-Silicon Valley Bankben, egy profi női kerékpároscsapatban versenyzett, csak 2021 elején hagyott fel a civil munkájával, hogy teljes idejében elkötelezze magát a sport mellett. Faulkner akkor még azt hitte, hogy ez legfeljebb két-három éves kitérés lesz a karrierjében.

A sportolót tavaly júliusban hívták meg az amerikai olimpiai csapatba, miután Taylor Knibb lemondott az országúti versenyben betöltött helyéről, hogy a triatlonra összpontosítson.

Óriási teljesítményt vitt véghez Kristen Faulkner biciklista / Fotó: AFP

Az amerikai jelenleg a Continental Women Team EF-Oatly-Cannondale csapatában versenyez, és egyre nagyobb szenvedélyt érez a sport iránt: napi 80 kilométert teker.

Mi a titka a versenykerékpárosnak?

Faulkner a sajtónak úgy fogalmazott, hogy a kockázatitőke-befektetői karrierje nagyban hozzájárult a profi sportolói sikereihez.

Megtanultam a kockázatok kiszámítását és felmérését. Egy versenyen ezt a gondolkodásmódot viszem magammal: mi a kockázat-nyereség arány? Tudni kell, hogy mikor érdemes mindent beleadni.

– idézte a CNBC a sportoló AP-nek adott interjúját.

A versenyző álmai majdnem derékba törtek, amikor tavaly egy edzésen elütötte egy autó, és eltört a sípcsontja. Faulkner akkor azt hitte, hogy a sérülés véget vet a kerékpáros karrierjének, amelyben három hónap szünetet kellett tartania.

Az amerikai nő végül részt vett a párizsi olimpián, ahol egyéniben, a 158 kilométeres országúti versenyen aranyérmet szerzett: 58 másodperces előnnyel ért célba a holland Marianne Vos és a belga Lotte Kopecky előtt.

Az országúti mezőnyversenyen a magyar résztvevő is remekül szerepelt, a 2023-ban U23-as világbajnoki címet szerző Vas Kata Blanka negyedikként ért célba, és csak centikkel maradt le a bronzéremről.