Lezárult a nagy tranzakció, épülhet a világ új futballtemploma

Az Internazionale és az AC Milan olasz futballklubok átutalták a milánói San Siro stadion vételárát a városi önkormányzatnak, amivel a felek közötti tranzakció hivatalosan lezártnak tekinthető. A régi arénát lebontják, és egy korszerűbbet építenek helyette.
Világgazdaság
2025.11.11, 14:43

Lezárult a San Siro stadion adásvételi folyamata, miután az Internazionale és az AC Milan kifizette a 99 éves futballszentély és a környező telkek vételárát a városi önkormányzatnak – számolt be az Origo.

San Siro, Milan,,Italy,-,March,28,,2022:,General,View,Of,The
Lebontják az ikonikus San Siro stadiont és újat építenek helyette / Fotó: Olrat / Shutterstock

Ez végleg megnyitja az utat a projekt megkezdése előtt, amelynek keretében lebontják a stadiont (csak egy műemlék jellegű részt őriznek meg belőle), és közös finanszírozásban egy új, 71 500 férőhelyes arénát építenek

– közölték a klubok. 

Az amerikai befektetési alapok, a RedBird és az Oaktree tulajdonában lévő AC Milan és az Inter a Foster + Partners és a Manica építészeti cégeket bízta meg az új stadion építésével, ami a terület kereskedelmi és lakóépületekkel történő szélesebb körű rehabilitációjába illeszkedik – mutat rá a Reuters.

A milánói ügyészség nyomozást indított egy állítólagos manipulatív ajánlattétel ügyében – közölték igazságügyi források azt követően, hogy egy másik befektetői csoport panaszt tett, mondván, ajánlatot szerettek volna tenni, de a rövidre szabott határidő miatt erre nem volt módjuk. Ez a beadvány azonban várhatóan nem fogja megakadályozni a városi önkormányzat és a két Serie A-klub közötti üzlet létrejöttét.

Már korábban is felmerült a San Siro lebontása

A mostani tranzakció, illetve projekt részben annak az Olaszországra nehezedő nyomásnak a hatására születik meg, hogy korszerűsítse futballstadionjait, amit a Serie A-klubokat támogató külföldi befektetők és a Törökországgal közös rendezésű 2032-es Európa-bajnokság által támasztott elvárások is ösztönöznek.

Az eredetileg 1926-ban épült San Siro Olaszország legnagyobb stadionja, közel 76 ezer férőhellyel. További részleteket ide kattintva olvashat a beruházásról.

