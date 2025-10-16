Rácsapták a kínaiak a Rheinmetallra a csapda ajtaját, mire megy a német fegyveripar ritkaföldfémek nélkül?

Noha a nyugati politikusok közül jószerivel egyedül Donald Trump amerikai elnök hallatta a hangját, a ritkaföldfémek kivitelét korlátozó új kínai rendelkezések ellen tiltakozva, illetve vámemelésben testet öltő szankciót is kiszabva cserében, ám az exportkorlátozás legalább akkor a gondot az európai vállalatoknak, köztük a Rheinmetallnak is, mint a tengerentúliaknak.

A Rheinmetallt is visszavetheti a ritkaföldfémek szűk keresztmetszete / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Botlottak a Rheinmetall részvényei

A német védelmi ipari vállalatok részvényei például hatalmasat zakóztak hétfőn, miután iparági szakértők az egész európai termelési láncot visszavető súlyos kockázatokra figyelmeztettek.

A Rheinmetall 3,37 százalékkal, a Heinsoldté 3,87 százalékkal, míg a Renké 7,3 százalékkal zuhantak és csütörtök kora délutánig is csak minimálisan dolgozták le a veszteséget.

A ritkaföldfémek ugyanis nélkülözhetetlen alkotóelemei a modern fegyvertechnológiáknak és elektronikus rendszereknek, és Kína ellenőrzi a globális termelés túlnyomó részét, így közvetve vagy közvetlenül kulcsfontosságú beszállítója az európai hadiipari vállalatoknak is.

Ezért az exportkorlátozások aggodalmakat keltettek az ellátásbiztonsággal kapcsolatban, és arra kényszerítik az érintett vállalatokra, hogy akár jelentős költségráfordítással keressenek alternatív ellátási forrásokat, vagy/és módosítsák technológiájukat. Előbbi eléggé nehéz lenne, hiszen a kínai cégek súlya a ritkaföldfémek kitermelésében 70, a feldolgozásukban pedig 90 százalékos.

Figyelemre méltó, hogy a Rheinmetall esetében még a német hadseregtől a céghez beérkező hatalmas megrendelés sem tudta tompítani a negatív hangulatot.

A piaci megfigyelők az exportkorlátozásokat olyan jelentős kockázatnak tekintik a szektorra nézve, hogy amíg a probléma meg nem oldódik, nagy fokú árfolyam-volatilitására számítanak.

Lélegzetelállító teljesítmény

A düsseldorfi székhelyű védelmi ipari vállalat kurzusa a tavaly októberi 508 euróról lélegzetelállító tempóban közel a négyszeresére, azaz 2000 euróra nőtt szeptember végéig.

A dinamikusabb növekedést tavasszal és kora nyáron volt érte el a papír, amikor az árfolyama rövid idő alatt csaknem duplázott. A júniusi csúcs óta azonban a rali érezhetően lelassult.