Putyin a szankciók után: mindenki nyugodjon meg, már megtaláltuk a megoldást – csattanós választ adott az orosz elnök az uniós tiltásra

Az orosz elnök szerint a szén is fontos szerepet játszik ,még a világgazdaságban. Putyin közölte azt is, hogy az orosz gázexport kapacitásokat is bővítik majd.
K. B. G.
2025.10.16., 17:35

Idén várhatóan napi 104,5 millió hordó lehet a globális olajkereslet, ami több mint napi 1 millió hordóval magasabb a tavalyinál – ismertette Vlagyimir Putyin orosz elnök a moszkvai Orosz Energiahéten tartott beszédében csütörtökön, hozzátéve, hogy a növekedés fő hajtóereje petrokémia, mely gyorsabb ütemben nő a globális GDP-nél, valamint a közlekedés szektor, ahol számos, a robbanómotorok kivezetését célzó tervet jegeltek. Az emberek benzines autókat használnak és ez így lesz a jövőben is.

orosz-arab csúcstalálkozó Vlagyimir Putyin
Fotó: AFP

Putyin szerint az orosz olajszektor köszöni, jól van

Putyin beszélt az orosz olajszektorról is, mely továbbra is vezető szerepet játszik a világ ellátásában, nagyjából a globális termelés 10 százalékát biztosítva. Az orosz elnök szerint idén hazája 510 millió tonna olajat hozhat a felszínre, ami 1 százalékkal alacsonyabb a tavalyinál, ám ennek a csökkenésnek az oka az OPEC+ megállapodás, tehát teljes mértékben önkéntes döntésről van szó.

Putyin arra is felhívta a figyelmet, hogy a korábban főként egyetlen vásárlóra, az Európai Unióra támaszkodó orosz olajipar képes volt új ellátási és fizetési csatornákat létrehozni és az orosz export ma már földrajzilag sokkal szélesebb. Hozzátette, hogy 

Oroszország továbbra is együttműködik az OPEC+-szal a világpiac kiegyensúlyozása érdekében, ami nemcsak a termelők, de a fogyasztók számára is hasznos.

Oroszoprszág növeli földgázexport kaopacitását is

A nyugati felszerelések bármikor elérhetetlenné válhatnak, ezért Oroszországnak technológia vásárlóból technológiai vezetővé kell válnia Putyin szerint, aki elárulta azt is, hogy Oroszország dolgozik a földgáz-export kapacitásainak bővítésén, ami nem is meglepő a Szibéria Ereje 2 gázvezeték megépítéséről szóló szándéknyilatkozat árnyékában. A hatalmas vezeték várhatóan Mongólián keresztül szállít majd orosz gázt Kínába.

Ugyanakkor az orosz gazdasági minisztérium idei évre vonatkozó előrejelzése szerint 

a vezetékeken keresztül exportált orosz gáz mennyisége a volt Szovjetunió határain túl idén 72 milliárd köbméter lehet, ami 10,7 százalékos csökkenés az előző évhez képest. 

A visszaesés hátterében feltehetően az állhat, hogy az év elején Ukrajna nem hosszabbította meg a korábbi tranzitszerződést, amit nem ellensúlyoztak ki teljesen a Török Áramlaton és a Szibéria Ereje 1-en megnövekedett szállítások.

Putyin beszél arról is, hogy a szén még évtizedekre velünk maradhat és a szektor támogatására szólította fel a kormányt – írja a Reuters, hozzátéve, hogy az orosz szénszektor számos problémával küzd az alacsony áraktól, a nemzetközi szankciókon át az erős rubelig, mely visszafogja az orosz termelők versenyképességét.

Az atomenergia kapcsán pedig azt emelte ki Putyin, hogy Oroszország az egyetlen ország a világon, mely az atomenergia teljes értékláncán rendelkezik szakértelemmel.

