Reagált a Nestlé magyarországi cégcsoportja a brutális leépítésekre – ez a szomorú valóság, így érintik az elbocsátások a büki gyárat

A Nestlé magyarországi cégcsoportja reagált a globális létszámleépítéssel kapcsolatos hírekre, amelyek szerint a vállalat világszerte 16 ezer munkavállalótól válik meg a következő két évben. S bár ez a teljes állomány mintegy 6 százalékát jelenti, a hazai létesítményeket százmilliárdos beruházások védik – írta a Vaol.

A Nestlé világszerte 16 ezer dolgozót bocsát el a működés átalakítása során, de a magyarországi központ szerint a büki állateledelgyár továbbra is kiemelt szerepet tölt be a cégcsoporton belül / Fotó: JHVEPhoto / Shutterstock

A vállalat kommunikációs igazgatója, dr. Tompa Gábor elmondta: a Nestlé célja, hogy működését hatékonyabbá tegye, és ennek része lehet egyes feladatok kiszervezése szolgáltatóközpontokba, illetve a folyamatok automatizálása. A változások célja a vállalat átalakulásának felgyorsítása és a költséghatékonyság növelése.

A leépítést tisztelettel és átlátható módon hajtjuk végre

– fogalmazott Tompa. Hozzátette: a Nestlé 2027 végére hárommilliárd svájci frankra növeli költségmegtakarítási célját, ami a korábbi 2,5 milliárdról jelentős emelés.

A kommunikációs igazgató hangsúlyozta, hogy a leépítés globális folyamat, amelyet különböző piacokon és funkciókban hajtanak végre. Éppen ezért az egyes országokra gyakorolt hatás mértéke eltérő lehet, a konkrét magyarországi számokat még nem tudják megosztani.

A büki gyár továbbra is a Nestlé zászlóshajója

Tompa Gábor ugyanakkor kiemelte, hogy a Nestlé büki állateledelgyára továbbra is a vállalat egyik legfontosabb központja Európában. Az elmúlt években több mint 300 milliárd forintot fektettek be a gyár fejlesztésébe, amely a Purina márka termelésének egyik meghatározó helyszíne.

A Purina márka a Nestlé globális portfóliójában is kulcsszerepet játszik, így a büki üzem jövője jelenleg nem forog veszélyben. A cégcsoport a jövőben is hosszú távon számol a magyarországi gyáregységgel, amely nemcsak hazai, hanem regionális szinten is stratégiai fontosságú.