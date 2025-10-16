Deviza
EUR/HUF389.56 -0.27% USD/HUF333.22 -0.67% GBP/HUF448.03 -0.36% CHF/HUF419.82 -0.29% PLN/HUF91.72 -0.14% RON/HUF76.6 -0.25% CZK/HUF16.03 -0.35% EUR/HUF389.56 -0.27% USD/HUF333.22 -0.67% GBP/HUF448.03 -0.36% CHF/HUF419.82 -0.29% PLN/HUF91.72 -0.14% RON/HUF76.6 -0.25% CZK/HUF16.03 -0.35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,065.51 +0.24% MTELEKOM1,800 -0.55% MOL2,758 +0.29% OTP30,630 +0.66% RICHTER10,220 -0.49% OPUS555 +0.18% ANY7,280 -0.27% AUTOWALLIS159 -1.24% WABERERS4,840 -0.21% BUMIX9,656.54 -0.18% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,223.81 +0.12% BUX103,065.51 +0.24% MTELEKOM1,800 -0.55% MOL2,758 +0.29% OTP30,630 +0.66% RICHTER10,220 -0.49% OPUS555 +0.18% ANY7,280 -0.27% AUTOWALLIS159 -1.24% WABERERS4,840 -0.21% BUMIX9,656.54 -0.18% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,223.81 +0.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Költségcsökkentés
büki állateledelgyár
Nestlé
leépítés

Reagált a Nestlé magyarországi cégcsoportja a brutális leépítésekre – ez a szomorú valóság, így érintik az elbocsátások a büki gyárat

A Purina márkához köthető üzembe eddig több mint 300 milliárd forintot fektettek be. A Nestlé világszerte 16 ezer dolgozót bocsát el a működés átalakítása során, de a magyarországi központ szerint a büki állateledelgyár továbbra is kiemelt szerepet tölt be a cégcsoporton belül.
VG
2025.10.16., 17:48
Fotó: Shutterstock

A Nestlé magyarországi cégcsoportja reagált a globális létszámleépítéssel kapcsolatos hírekre, amelyek szerint a vállalat világszerte 16 ezer munkavállalótól válik meg a következő két évben. S bár ez a teljes állomány mintegy 6 százalékát jelenti, a hazai létesítményeket százmilliárdos beruházások védik – írta a Vaol.

Close,Up,Of,Nestlé,Logo,Sign,With,Blue,Sky,Background.
A Nestlé világszerte 16 ezer dolgozót bocsát el a működés átalakítása során, de a magyarországi központ szerint a büki állateledelgyár továbbra is kiemelt szerepet tölt be a cégcsoporton belül / Fotó: JHVEPhoto / Shutterstock

A vállalat kommunikációs igazgatója, dr. Tompa Gábor elmondta: a Nestlé célja, hogy működését hatékonyabbá tegye, és ennek része lehet egyes feladatok kiszervezése szolgáltatóközpontokba, illetve a folyamatok automatizálása. A változások célja a vállalat átalakulásának felgyorsítása és a költséghatékonyság növelése.

A leépítést tisztelettel és átlátható módon hajtjuk végre 

– fogalmazott Tompa. Hozzátette: a Nestlé 2027 végére hárommilliárd svájci frankra növeli költségmegtakarítási célját, ami a korábbi 2,5 milliárdról jelentős emelés.

A kommunikációs igazgató hangsúlyozta, hogy a leépítés globális folyamat, amelyet különböző piacokon és funkciókban hajtanak végre. Éppen ezért az egyes országokra gyakorolt hatás mértéke eltérő lehet, a konkrét magyarországi számokat még nem tudják megosztani.

A büki gyár továbbra is a Nestlé zászlóshajója

Tompa Gábor ugyanakkor kiemelte, hogy a Nestlé büki állateledelgyára továbbra is a vállalat egyik legfontosabb központja Európában. Az elmúlt években több mint 300 milliárd forintot fektettek be a gyár fejlesztésébe, amely a Purina márka termelésének egyik meghatározó helyszíne.

A Purina márka a Nestlé globális portfóliójában is kulcsszerepet játszik, így a büki üzem jövője jelenleg nem forog veszélyben. A cégcsoport a jövőben is hosszú távon számol a magyarországi gyáregységgel, amely nemcsak hazai, hanem regionális szinten is stratégiai fontosságú.

Brutális leépítés az élelmiszeripar zászlóshajójánál – 16 ezer ember tudta meg, hogy vége: a befektetők megkapták, amit kértek

A három év alatt már a harmadik vezérigazgatóját fogyasztó svájci élelmiszeripari óriás kilábalási stratégiája fájdalmas szakaszába ért. A mai bejelentés szerint 16 ezer embert küldenek el a Nestlé állományából, ez 6 százalékos leépítés. A vállalat eközben lassan araszol felfelé, szerény mértékben, de növelni tudta forgalmát.

 

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
501 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Deutsche Bank

Hidegzuhanyt kapott a brit gyógyszeripari óriás – váratlanul leminősítették őket a németek

Az elemzők szerint a gyógyszergyártó részvényei túlárazottak.
2 perc
Tisza Párt

Újabb pofon a nyugdíjasoknak: felháborító kijelentéseket tett a Tisza-közeli közgazdász – szerinte „elmebetegség” a Nők40

A 24.hu podcastjében a Nők40 programot a szakértő „elmebetegségnek” nevezte, és arról beszélt, hogy büntetni kellene azokat a nőket, akik a kedvezményes nyugdíjat igénybe veszik.
6 perc
Rheinmetall

Rácsapták a kínaiak a Rheinmetallra a csapda ajtaját, mire megy a német fegyveripar ritkaföldfémek nélkül?

Nem csak Amerikát fékezheti a kincset érő alapanyag exportkontrollja.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu