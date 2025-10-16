Össztűz alatt a német kancellár: az ellenzék szerint Friedrich Merz alkalmatlan a kormányzásra

Európának mélyreható átalakuláson kell átmennie a versenyképesség növelése és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár csütörtökön. Hangsúlyozta az uniós szabályozások lazítását, a gyorsabb eljárásokat, valamint az innováció és verseny ösztönzését. Merz egy egységes európai tőzsdét is javasolt.

Az ellenzék szerint a kancellár nem képes irányítani a német kormányt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A politikus a német szövetségi parlament alsóházában (Bundestag) elmondott beszédében tájékoztatta a törvényhozókat a Sarm es-Sejk-i csúcstalálkozóról, amelyen a Merz részvételével hivatalosan aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást, és hangsúlyozta: a politikai tettek hoznak változást a világba. Rámutatott azonban arra is, hogy az EU-nak erősödnie kell, ha globális szinten kíván tenni a békéért.

Az ellenzék szereplői, különösen az AfD és a Zöldek, kritikus hangokat ütöttek meg. Katharina Dröge, a Zöldek frakcióvezetője szerint az ország irányítása nehézségekbe ütközik, mivel a Bundestagban a koalíciós partnerek több alkalommal nem támogatták a kormány javaslatait. Hangsúlyozta, hogy egy kabinetnek stabil többséggel kell rendelkeznie, különben nem lehet hatékonyan működtetni.

Dröge úgy véli, hogy a kancellár nem képes betartani ígéreteit, nem lehet vele érdemben tárgyalni vagy megállapodni, és emiatt nem tud hatékonyan kormányozni. Hozzátette, hogy a koalíció belső vitái, különösen az új katonai szolgálatról szóló nyílt összecsapások, súlyosan veszélyeztetik az ország biztonságát.

Véleménye szerint az elmúlt napok káosza is azt mutatja, hogy a kormánykoalíció nem tud egységes álláspontot kialakítani, ezért az ország jövője bizonytalan. A Zöldek elnöke, Felix Banaszak a kancellár beszédét időpazarlásnak nevezte, mivel Merz nem adott választ a legégetőbb kérdésekre.

Az AfD Gáza miatt támadta a kancellárt

A CDU-Frakcióvezetője, Jens Spahn visszautasította a kritikákat. Hangsúlyozta, hogy a vita és tárgyalás a politika szerves része, valamint a koalíciónak továbbra is megvan a parlamenti többsége a döntések meghozatalához.

Az AfD vezetője, Alice Weidel élesen bírálta a kancellárt, amiért pazarlón bánik a német adófizetők pénzével. Szerinte a kormány túl nagy, 200 millió eurós összeget hagyott jóvá a Gázai övezet újjáépítésére anélkül, hogy egyértelmű lenne, ki fogja irányítani a térséget. Az AfD ezért több átláthatóságot és felelősségteljes gazdálkodást követelt az adófizetők pénze kapcsán.