Ezen a platformon nincsenek biztonságban az adataink: 3,5 milliárd felhasználó adatai szivárogtak ki

Egy osztrák kutatócsoport tesztelte a WhatsApp biztonsági rendszerét, és elkeserítő megállapításokra jutott. 3,5 milliárd felhasználó telefonszámát sikerült megszerezniük a platformról egy egyszerű módszerrel.
Világgazdaság
2025.11.21, 16:29
Frissítve: 2025.11.21, 19:27

A WhatsApp tömeges elterjedése részben annak köszönhető, hogy a felhasználók könnyen megtalálhatják egymást az üzenetküldő platformon: csak hozzá kell adni valakinek a telefonszámát, és azonnal kiderül, hogy az illető szerepel-e a nyilvántartásban, sőt, gyakran a profilképét és a nevét is kiadja a rendszer – számolt be róla az Origo. Ugyanakkor ez támadási felületet is biztosít, hiszen ezt a „trükköt” alkalmazva végletes esetben akár az összes WhatsApp-felhasználó mobilszámát meg lehet szerezni – sok esetben profilfotókkal és az egyes felhasználókat azonosító szöveggel együtt. 

WhatsApp, Telegram Oroszország internet felhasználók
Tesztelték a WhatsApp biztonsági rendszerét / Fotó: Shutterstock

A Wired szerint egy osztrák kutatócsoportnak ezzel a módszerrel 3,5 milliárd felhasználó telefonszámát sikerült kinyernie az üzenetküldő szolgáltatásból (ehhez több tízmilliárd telefonszámot töltöttek be). Ezen felhasználók körülbelül 57 százalékánál a profilfotókhoz is hozzá tudtak férni, további 29 százalékuk esetében pedig a profilszöveghez is. 

Az eredmény a történelem legnagyobb adatszivárgása lenne, ha nem egy felelősségteljesen végzett kutatás részeként gyűjtöttük volna össze

 – írták a kutatók az eredményeiket dokumentáló tanulmányukban.

A WhatsApp tulajdonosa csak megkésve reagált

Egy másik kutatócsoport 2017-ben már figyelmeztette a WhatsAppot erről a sebezhetőségről, az anyavállalat, a Meta azonban nem hozott megfelelő ellenintézkedéseket.

Az osztrák kutatók áprilisban tájékoztatták a Metát az eredményeikről, aminek hatására októberre a vállalat olyan speciális védelmi funkciókat vezetett be, amivel lassította a telefonszámok megszerzésének sebességét. „Ám addig ezt a lehetőséget bárki más is kihasználhatta volna ugyanezzel a technikával” – teszi hozzá Max Günther, a kutatócsoport egyik tagja.

A Bécsi Egyetem kutatói arra is rámutatnak, hogy ez kiváló lehetőséget teremthet a csalók és a spammerek számára, akik potenciális célpontok adatbázisait keresik. A kutatók mindezek mellett olyan országokban is találtak több millió WhatsAppra regisztrált telefonszámot, ahol hivatalosan tiltott ez a platform, köztük 2,3 milliót Kínában és 1,6 milliót Mianmarban. Ezeknek az országoknak a kormányai pedig felhasználva ezt a biztonsági rést, könnyedén a nyomára juthattak ezeknek a felhasználóknak. Léteznek olyan jelentések, amelyek azt állítják, Kínában muszlimokat őrizetbe vettek pusztán azért, mert telepítve volt a WhatsApp a telefonjukra.

Azt, hogy a Meta az üggyel kapcsolatban milyen tájékoztatást adott, ide kattintva találja.

 

