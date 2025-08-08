Enyhülésre és tőzsdei ralira vár a világgazdaság - Trendmutató

Augusztus első teljes hete igazi nagyüzemet hozott a hazai gazdaságban. Jelentettek a legnagyobb vállalataink, fontos makroadatok érkeztek, miközben a nemzetközi piacok ugrásra készen állva várják a Fed-kamatdöntését. De a gazdasági mutatók is eltörpülnek az amerikai és az orosz elnök közelgő lehetséges csúcstalálkozója mögött. Nézzük, mit mutatnak gazdasági naptárunk legújabb fejezetei!

A Trendmutató legfrissebb epizódját itt hallgathatják meg:

Tőzsderali irányába mutatnak a folyamatok

Az orosz–ukrán háború esetleges lezárása, vagy a tűzszünet irányába tett lépések túlzás nélkül óriási lendületet adhatnának az európai gazdaságoknak. Már keringenek információk arról, hogy az amerikai fél milyen követelésekkel készülhet a Trump–Putyin-találkozóra, ami a korábbi közlések szerint a következő napokban akár meg is valósulhat. Sőt, arról is lehetett olvasni, hogy a Fehér Ház háromoldalú egyeztetést készít elő, amihez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is csatlakozna. A magyar gazdaság kilátásait is jelentősen javítaná egy pozitív fordulat, már a békével kapcsolatos várakozások hatására is nagyjából egy éve nem látott szintekre erősödött a forint.

Tőzsdei ralit és gazdasági fellendülést indíthatna el, ha az orosz–ukrán háború a lezárás irányába mozdulna el, és ha a Fed meglépné szeptemberben a kamatcsökkentést / Fotó: Shutterstock

De nézzük az elmúlt időszak, és az előttünk álló napok legfontosabb gazdasági adatait. Továbbra sem tud érdemben elmozdulni a magyar gazdaság az elmúlt másfél évben látott vágányról: augusztus 6-án újabb megerősítést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a termelői szektorok számos problémával küzdenek, miközben a felhasználási oldal stabilan növekszik. Az ipar ismét visszaesett, a kiskereskedelem nőtt júniusban, miközben az infláció a vártnál ugyan kisebb mértékben, de az éves szintű adatot figyelve csökkent júliusban.

Eközben a vállalati szektorban is zajlottak az események: mind a négy hazai blue chipünk közzétette a második negyedéves eredményeit. Közülük az OTP mutatta a legerősebb teljesítményt: a hazai nagybank történelmi rekordot jelentő adózás utáni eredményt ért el az áprilistól júniusig tartó időszakban. A Magyar Telekom is pozitív meglepetést okozott, a Richter felemás számokat közölt, míg a Mol a leginkább alulteljesítő blue chip volt a mostani jelentési időszakban.