SZÉP-kártya: jut is, marad is, avagy a turisztikai ernyőszervezet nem félti az ágazat bevételét Nem szívják el a turizmusból a SZÉP-kártyás pénzeket az élelmiszerboltok a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány szerint, amelynek elnöke úgy véli, a 40 százalékkal megemelt összegű, kedvezményes feltöltési lehetőség révén még pluszbevételre is esélyük van. Biztató a turizmusra nézve, hogy a kártyás feltöltések 65-70 százaléka a kártyatulajdonosok 30 százalékánál van. A szállodaszövetség ugyanakkor a nyári módosítás kezdőnapjának elhalasztását kéri.