Több luxusszálloda is megnyitott tavaly Budapesten, a piacra lépő új szereplők révén nagyjából ezer szobával bővült a hotelkapacitás, a növekedés 5 százalékos, jóval kisebb, mint az itteni kereslet növekedésének mértéke – összegezte a Világgazdaságnak az ingatlan, szálloda és turizmus területén az ország egyik legnagyobb tanácsadó cégének, a Prophex Europe Consultingnak az ügyvezetője, Hegedűs Attila.

A W Hotel Budapest révén az egykori Balettintézet új fénykorát élheti.

Fotó: MTI

A magyarországi turisztikai szálláshelyek 12 százalékkal több külföldi és 5,1 százalékkal kevesebb belföldi vendégéjszaka számmal zárták a 2023-as évet, amikor összességében 2,5 százalékkal haladta meg a vendégéjszakák száma az előző évit. Az utazási láz töretlen, a magyarok külföldre, a külföldiek egyre nagyobb számban Magyarországra utaznak.

Különleges projektek, új márkák

Budapesten több különleges szállodai projekt is tavaly készült el, megnyitott az egykori Balettintézet épületében az ötcsillagos W Budapest Hotel, s ezzel a W Hotels Worldwide új szállodamárkája debütált Magyarországon.

Új területen, Újlipótváros Duna-parti részén, a Pozsonyi út végén debütált még a nyáron a Marriott International harminc márkájának egyike, Budapest első Four Points by Sheraton szállodája, amelyet az Accent Hotel Management nyitott meg.

Az augusztusi atlétikai világbajnokságra időzítették a budapesti Radisson szálloda beüzemelését is.

A Kopaszi-gát mellett formálódó új városnegyed ugyancsak új zseb a budapesti szállodapiacon, a dél-budai területen régóta hiányzott egy ilyen városi hotel

– mondta Hegedűs Attila, rávilágítva az új területek bevonására a szállodaszektorba.

A Belváros szívében nyitott meg a Dorothea Hotel.

Fotó: Balaton József / MTI

Év végére elkészült a Vörösmarty térnél az ugyancsak ötcsillagos Hotel Dorothea is, amelynek üzemeltetője a Marriott International az Autograph Collection Hotels márka alatt.

A több mint 20 ezres budapesti szállodai kapacitás egészséges mértékben bővült, az viszont nagyot ugrott tavaly, a Világgazdaságnak nyilatkozó szakértő szerint a 30 százalékos kapacitásnövekedés már számos kérdőjelet felvet, leginkább a jövedelmezőség szempontjából.

A turisztikai szálláspiacon az újdonságok jótékony hatással vannak a versenyre, stimulálják a keresletet, látszik, hogy

a kapacitásbővülés mögött folyamatosan mocorog a piac,

a sportrendezvények, konferenciák is kimutathatóan növelték a forgalmat.

Időközben kiderült az is, hogy a közeli háború riasztó hatását is sikerült kivédeni, talán már nem csak Barcelonáig merészkednek majd az amerikaiak sem. Megnyitott végre az ázsiai térség is, megindult újra Kínából is a kiutazó turizmus.

Mindig történik valami

További budapesti szállodanyitások is várhatók, a Bazilika mellett is finiselhet hamarosan egy újabb Radisson hotel, az Akácfa utcában is régóta érik egy újabb márka piacra lépése. Időközben a WING két hotelprojektet is bejelentett, de azokkal csak két-három év múlva készülnek el.

Az idén elkészül viszont a tervek szerint az egykori Radetzky laktanya egyik szárnyában a Kimpton hotel, amely csaknem 130 szobával növeli a budapesti kínálatot.

Összesítések szerint

a következő egy-két évben még legalább ezer szállodai szoba épül,

zömében Budapesten.

A Radisson modern városi szállodája a BudaParton nyitott meg, már az atlétikai világbajnokságra időzítve.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A projektindításoknál a finanszírozás újjáéledése a kérdés

– összegezte a szakértő, hozzátéve, hogy minden azon múlik, hogy ki képes tisztán vagy nagyrészt önerőből beruházni és úgy gondolkodni, hogy kerül, amibe kerül, végig tudja vinni a projektet. A nemrég még 2-3 százalékos fejlesztési hitelek ugyanis eltűntek, a jelenlegi kamatszintek magasak.

A szállodaszektor banki oldalról papíron szexi

– mondta Hegedűs Attila –, de az új szerelem sokszor most a logisztika, ahol jobbak a megtérülési mutatók, és kevésbé munkaigényesek a projektek.

A másik nagy kérdés a munkaerő, ami továbbra is kihívás az igencsak élőmunka-igényes turisztikai ágazatban.

Pedig már nem olcsó utazni

Megreccsent, majd felpattant újra a fapadosok piaca a pandémia után, de már nem lehet pár forintért tömegesen eljutni sehova, az utazás nem mondható olcsónak, ennek ellenére egyre többen utaznak.

Az óvatosságra intő inflációs folyamatok ellenére 2023 belföldön is jó év volt.

Magyarország turizmusa két külön piacból áll

Budapest nemzetközi desztináció, ahol az olcsó szállástól a luxusig minden elérhető, de még mindig nem azon az árszínvonalon, mint például Párizsban és Londonban. Vonzó, hogy itt megfizethető áron lehet minőségi szolgáltatáshoz jutni.

A vidék turizmusát leginkább a Balaton és a gyógyhelyek pörgetik, a Kisfaludy-pályázat nagy hulláma most megérkezni látszik, a támogatott hotelek megújulva, az újak pedig új nemzetközi márkákkal emelik a kínálat nívóját. A vidéki piacon meghatározó a belföldi kereslet, a gyógyhelyeken kiesett az orosz vendégkör, ellenben látványosan nőtt a lengyel, német, cseh, osztrák, román vendégek száma.

Szántódon nyílt meg az egyik balatoni luxushotel.

Fotó: MTI

Több nagy szállodanyitástól volt hangos tavaly a vidék, az év elején átadott szántódi Mövenpick hotel érdekessége, hogy gyerektematikára épül, kifejezetten a családokat célozza, amellett, hogy konferencia-helyszínként is számon tartják. A Balatonnál az ötcsillagos és több négycsillagos hotelre is megfelelőnek ítélték a keresletet, ezt példázzák a sokmilliárdos beruházások.

Tokaj mint borvidék és különleges adottságú helyszín ugyancsak feliratkozott már a luxusszálloda-piac térképére.