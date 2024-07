A Balaton mindenkié – nincs verseny a tóparti szállodák között

„Az úgynevezett soft opening lényegében arról szól, hogy a szállodanyitást, -átalakítást, -felújítást követően eljön az a pont, amikor a hely már el tud kezdeni vendégeket fogadni – jelenleg nálunk is ez történik azzal a kivétellel, hogy még nem teljes kapacitással működünk. Ez az időszak arra jó, hogy a kollégákkal megismerjük a házat, leteszteljük a gépészetet, berendezéseket, kiképezzük őket a használatukra. A kapacitás növelésével óhatatlanul is kibukhatnak hibák, melyeket ebben a periódusban tudunk igazán orvosolni, kijavítani, és emiatt nem is értékesítjük az egész hotelt. A lényeg, hogy minderről a vendégeinknek ne legyen tudomásuk” – mondta a Világgazdaságnak Bartos Balázs, a Balaton északkeleti csücskében található Kenese Bay Garden szállodaigazgatója.

Balaton: Kenesén tudják, a nyaralásba a legkisebb hiba is belerondíthat / Fotó: Kenese Bay Garden

Balaton: nincs verseny a tóparti szállodák között

A korábban a Magyar Telekom vállalati üdülőjeként és rendezvényhelyszíneként funkcionáló szálláshely még a koronavírus-járvány elterjedése előtt, 2020 januárjában váltott koncepciót, és vette fel a Kenese Bay Garden Resort & Conference Hotel nevet. Az Accent Hotels üzemeltetésében működő balatonkenesei szállodában 2022-ben kezdődtek a felújítási és bővítési munkálatok, melynek eredményeként teljesen megújult a korábban 91, hamarosan azonban

159 szobás,

négyemeletes ház, melynek

célja a négycsillagos superior minősítés.

Az igazgató szerint, bár még csak 70 százalékos kapacitással üzemelnek, volt már, hogy ki kellett tenniük a megtelt táblát. Úgy véli, a Balaton kapujában található létesítmény képes lenne „gázt adni”, de a vendégélményt szem előtt tartva inkább az óvatosságra, megfontoltságra szavaztak.

Nyáron nem az üzleti vendégek vannak túlsúlyban, hanem a pihenni vágyók, akiknek a nyaralásába a legkisebb hiba is belerondíthat

– jegyezte meg.

A 280 fő befogadására alkalmas étterem konyhája a friss alapanyagokra helyezi a hangsúlyt / Fotó: Kenese Bay Garden

Bartos Balázs számára nem ismeretlen terep a „magyar tenger”, korábban már több helyen dolgozott vezetőként a környéken, és az a tapasztalata, hogy nincs verseny az északi és déli parti szállodák között. „A természeti adottságokból, lokációkból adódóan vannak előnyösebb helyzetben lévő, egész évben üzemelő hotelek, de szerintem jól megférnek egymás mellett, a Balaton elbírja ezeket” – mutatott rá, hozzátéve, ők is együtt dolgoznak egy másik, közeli szállodával.

Nagy ez a torta, mindenkinek jut belőle egy szelet. Olyan is előfordul, hogy egymást segítjük egy összevont rendezvény alkalmával, ami mindenkinek jó.

A Kenese Bay Garden pazar kilátással megáldott ház, mely a prémiumminőséget keresők számára is tartogat opciót, miután a harmadik emeleten négy, saját jakuzzival ellátott lakosztályt is kialakítottak. Az ingatlan területén tenisz-, kosárlabda-, bowling- és futballpálya is található, ezenkívül egy 120 négyzetméteres fitneszterem, valamint egy különleges hangulatú jógaterasz áll az aktív kikapcsolódásra vágyók rendelkezésére. A szálloda saját kikötője és 300 főt befogadó strandja kínál lehetőségeket a vízi sportokat kedvelőknek, de kölcsönözhető SUP, vízibicikli, szörf, csónak, e-bike, sőt akár hajó is. A wellnessrészlegen benti vagy kinti élménymedencében is lehet fürdőzni, a szabadtéri medence télen is fűtött. A panorámás szaunaparkban rendszeresen tartanak szeánszokat profi szakemberek, és augusztus 31-ig beköltözött hozzájuk két animátor is, hogy lekössék a gyerekeket, és tehermentesítsék a szülőket.