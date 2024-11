Nem kínai turistából van a legtöbb – Magyarország a nyertesek közé tartozik

Marie-Helene Pradines, az Európai Bizottság főosztályvezetője kiemelte: az ágazatban 3,5 millió vállalkozás működik, amelyek több mint 20 millió embernek adnak munkát Európa-szerte. Kitért arra is, hogy

több mint egymillió betöltetlen álláshely van a turizmusban a kontinensen, amire megoldást kell találni.

„Még vonzóbbá kell tennünk a turizmust az álláskeresők körében” – hangsúlyozta. A főosztályvezető üdvözölte, hogy új uniós biztos felel a turizmusért az Európai Bizottságban, és új stratégia kidolgozására készülnek.

Nem kínai, hanem amerikai turistából van a legtöbb Európában

Eduardo Santander, az Európai Utazási Bizottság (ETC) vezérigazgatója úgy véli, az ágazat kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2024-ben a geopolitikai kihívások ellenére. Ismertette: az európai turizmusban 2024 harmadik negyedévében 7 százalékkal nőtt a külföldről érkezők, és 5 százalékkal a vendégéjszakák száma az előző év azonos időszakához képest. Santander arra is rávilágított, hogy a régiónk, így Magyarország is a nyertese ennek.

Bár mifelénk is érezhető a kínai turizmus hatása, de az egész kontinenst tekintve nem az ázsiai világhatalom, hanem az Egyesült Államok vezet, amerikai vendégből van a legtöbb Európában.

Míg az általános infláció mérséklődött, a szolgáltatások pénzromlása továbbra is magas, ami hatással van a turizmussal kapcsolatos költségekre és az utazói magatartásra – állapította meg.