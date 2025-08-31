Deviza
EUR/HUF392.16 -1.1% USD/HUF339.79 +0.14% GBP/HUF451.26 -1.53% CHF/HUF417.54 -1.5% PLN/HUF93.04 +0.05% RON/HUF78.25 +0.13% CZK/HUF16.23 +0.13% EUR/HUF392.16 -1.1% USD/HUF339.79 +0.14% GBP/HUF451.26 -1.53% CHF/HUF417.54 -1.5% PLN/HUF93.04 +0.05% RON/HUF78.25 +0.13% CZK/HUF16.23 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
turizmus
Hurghada
Egyiptom

Búvárkodás Hurghadán: jönnek az új szabályok

A Vörös-tenger partján fekvő Hurghada az egyik legnépszerűbb nyaralóhely a magyar turisták körében. Nem véletlen: a város közelében húzódó korallzátonyok, a kristálytiszta víz és a lenyűgöző tengeri élővilág minden évben vonzza a búvárkodás iránt érdeklődőket, búvárok és snorkelesek tízezreit csábítja ide. A baj éppen ez, a tömegturizmus tönkreteszi a tengeri ökoszisztémát, ezért Hurghada fontos intézkedéseket vezet be, hogy megregulázza a búvárokat.
Lengyel Gabriella
2025.08.31, 19:01

Egyiptom még mindig elérhető áron kínálja a nyaralásokat, egy hét all-inclusive ellátással akár 200-250 ezer forint. Hurghada partjainál a víz hőmérséklete télen is kellemes, a látótávolság gyakran eléri a 20-30 métert, így valóban ideális terep a kezdő és a profi búvárok számára egyaránt. Ám amit sokan nem tudnak: a felelőtlen búvárkodás maradandó károkat okozhat a tenger törékeny ökoszisztémájában – írja az Origo

búvárkodás
Hurghada ma az egyik legkedveltebb pihenőhely a búvárkodás szerelmeseinek/ Fotó: AFP / Christina Rizk / dpa

A korallzátonyok rendkívül lassan regenerálódnak – egy-egy letört darab akár évtizedek alatt nő csak vissza. Egy óvatlan uszonycsapás, a felszereléssel való érintkezés vagy a homok felkavarása hosszú távú károkat hagyhat maga után. A tengeri élőlények, halak, teknősök vagy akár delfinek, szintén szenvednek a turisták túlságos közeledésétől vagy az etetéstől: viselkedésük megváltozik, ami felborítja a természetes egyensúlyt.

A búvárkodás sok kárt okoz

Komoly problémát jelentenek a búvárhajók is. Sokszor közvetlenül a zátonyokra dobnak horgonyt, ezzel fizikailag is pusztítva a tengeri élővilágot. A hajómotorok zajszennyezése és az esetleges üzemanyag-szivárgások tovább rontják a helyzetet, ahogy a nem megfelelő hulladékkezelés és a műanyag szemét is. Hurghadában egyre több kezdeményezés születik a tengeri környezet védelmére:

  • számos helyen bójákat telepítenek, hogy kiváltsák a horgonyzást, 
  • a búváriskolák környezetvédelmi oktatást adnak a vendégeknek, 
  • és egyre nagyobb hangsúlyt kap a fenntartható turizmus. 

Az új „Zöldváros” projekt részeként a helyi hatóságok célja, hogy összeegyeztessék a turizmus fejlődését a természeti értékek megóvásával. Hurghada továbbra is a világ egyik legizgalmasabb búvárdesztinációja, de érdemes felelősen merülni, nem érinteni a korallokat, nem etetni a halakat, ügyelni a lebegésre, és olyan szolgáltatókat választani, akik komolyan veszik a környezetvédelmet. Ha szeretne megtudni, milyen szabályok és kezdeményezések segítik a Vörös-tenger élővilágának védelmét, további részletek ezen a linken.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu