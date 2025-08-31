Búvárkodás Hurghadán: jönnek az új szabályok

Egyiptom még mindig elérhető áron kínálja a nyaralásokat, egy hét all-inclusive ellátással akár 200-250 ezer forint. Hurghada partjainál a víz hőmérséklete télen is kellemes, a látótávolság gyakran eléri a 20-30 métert, így valóban ideális terep a kezdő és a profi búvárok számára egyaránt. Ám amit sokan nem tudnak: a felelőtlen búvárkodás maradandó károkat okozhat a tenger törékeny ökoszisztémájában – írja az Origo.

Hurghada ma az egyik legkedveltebb pihenőhely a búvárkodás szerelmeseinek/ Fotó: AFP / Christina Rizk / dpa

A korallzátonyok rendkívül lassan regenerálódnak – egy-egy letört darab akár évtizedek alatt nő csak vissza. Egy óvatlan uszonycsapás, a felszereléssel való érintkezés vagy a homok felkavarása hosszú távú károkat hagyhat maga után. A tengeri élőlények, halak, teknősök vagy akár delfinek, szintén szenvednek a turisták túlságos közeledésétől vagy az etetéstől: viselkedésük megváltozik, ami felborítja a természetes egyensúlyt.

A búvárkodás sok kárt okoz

Komoly problémát jelentenek a búvárhajók is. Sokszor közvetlenül a zátonyokra dobnak horgonyt, ezzel fizikailag is pusztítva a tengeri élővilágot. A hajómotorok zajszennyezése és az esetleges üzemanyag-szivárgások tovább rontják a helyzetet, ahogy a nem megfelelő hulladékkezelés és a műanyag szemét is. Hurghadában egyre több kezdeményezés születik a tengeri környezet védelmére:

számos helyen bójákat telepítenek, hogy kiváltsák a horgonyzást,

a búváriskolák környezetvédelmi oktatást adnak a vendégeknek,

és egyre nagyobb hangsúlyt kap a fenntartható turizmus.

Az új „Zöldváros” projekt részeként a helyi hatóságok célja, hogy összeegyeztessék a turizmus fejlődését a természeti értékek megóvásával. Hurghada továbbra is a világ egyik legizgalmasabb búvárdesztinációja, de érdemes felelősen merülni, nem érinteni a korallokat, nem etetni a halakat, ügyelni a lebegésre, és olyan szolgáltatókat választani, akik komolyan veszik a környezetvédelmet. Ha szeretne megtudni, milyen szabályok és kezdeményezések segítik a Vörös-tenger élővilágának védelmét, további részletek ezen a linken.