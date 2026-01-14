Deviza
Könnyebben megközelíthetővé válnak az erdélyi magyarlakta területek autóval

Az idei évben több újabb gyorsforgalmi útszakaszt adhatnak át Erdélyben, így könnyebbé válik az ottani magyarlakta területek megközelíthetősége autóval.
2026.01.14, 11:26
Frissítve: 2026.01.14, 11:39

Idén várhatóan összesen 244 kilométernyi autópályát és gyorsforgalmi utat nyitnak meg a forgalom előtt Romániában a Profit.ro összefoglalója szerint. A magyarlakta területeket érintő fontos információ, hogy ha minden jól megy, az észak-erdélyi A3-as és a Marosvásárhelytől egészen Moldováig épülő A8-as egy-egy szakasza is elkészülhet ebben az évben – ismerteti az Origo.

magyarlakta területek
Az intenzív útfejlesztéseknek köszönhetően könnyebben megközelíthetővé válnak a magyarlakta területek Erdélyben / Fotó: Havran Zoltán

Számos új útszakaszt adnak át idén a magyarlakta területeken Erdélyben

Az erdélyi régiók elérését rendkívül megkönnyítő A3-as autópálya alábbi szakaszai készülhetnek el:

  • Észak-Erdély sztrádáján a Vaskapu–Magyarzsombor szakasz (12,24 kilométer);
  • a viaduktokkal épülő Magyarzsombor–Magyarnádas szakasz (30,06 kilométer);
  • szintén az A3-ason Biharban a Bisztraterebes–Berettyószéplak szakasz (26,35 kilométer).

Gyorsforgalmi folyosó jöhet létre idén Erdélyben

A Magyar Építők a romániai portálra hivatkozva hozzáteszi, hogy egy meglehetősen bizakodó forgatókönyv szerint még decemberben átadhatják a Bihar–Bisztraterebes szakaszt (28,55 kilométer). Ez ugyanis azt jelentené, hogy a már korábban átadott Berettyószéplak–Szilágynagyfalu szakasszal együtt a magyar határtól már egészen Szilágynagyfaluig lehetne autózni autópályán.

Emellett 2026 végén a Szilágy megyei Vaskaputól egészen Székelyföld határáig, vagyis Marosvásárhelyig már négy sávon lehet majd haladni. Ez a 150 kilométeres egybefüggő gyorsforgalmi folyosó alaposan lerövidíti az utat Erdély belső területei felé. 

Az M44-es keleti szakaszával kapcsolatban is fontos döntés született a közelmúltban – erről itt olvashat bővebben.

 

