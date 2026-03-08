Deviza
Izgalmas kísérlet: autószalont alakítanak át modern múzeummá

A belga főváros első kortárs és modern művészeti múzeuma egy korábbi Citroen-autószalon átalakításával jön létre.
Világgazdaság
2026.03.08, 15:59
Frissítve: 2026.03.08, 16:19

Újjászületik egy 90 éves modernista brüsszeli épület, amely egykor a Citroen garázsának és autószalonjának adott otthont, ezzel a Kanal-Pompidou a belga főváros első kortárs és modern művészeti múzeuma lesz – írta meg az Origo.

Kanal-Pompidou
Korábban a Citroen garázsának és autószalonjának adott otthont a Kanal-Pompidou / Fotó: AFP

Különleges kiállításokat ígér a Kanal-Pompidou

A 40 000 négyzetméteres komplexum 10 kiállítással nyílik meg, köztük 350 darabbal olyan művészektől, mint Henri Matisse, Pablo Picasso és Piet Mondrian, melyeket – 2030-ig felújítás miatt zárva tartó – a párizsi Center Pompidou adott kölcsön.

Egy másik nyitókiállítás az afrikai nők gyarmati kizsákmányolásával foglalkozik majd, valamint egy előadótérben és nagy ipari terekben monumentális műalkotások is helyet kapnak.

Az épület kiváló példa a régebbi épületek adaptív újrafelhasználására, ez esetben az ipari art deco struktúráját mentették át. 

Az ötemeletes, 1930-as évekbeli gyárépületben nagyon világos és szellős terek fogadják a látogatókat.

A novemberben megnyíló múzeum egy tervezett kulturális negyed része, és magában foglal majd egy játszóteret, nyilvános könyvtárat, pékséget és tetőtéri éttermet is. 

