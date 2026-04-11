Már most megőrülnek érte: rekordtempóban telik meg a Balaton-átúszás
Még alig olvadt el a jég a Balatonról, de a lelkes úszók már a nyári csobbanást tervezik: elképesztő tempóban pörögnek a nevezések a 44. Lidl Balaton-átúszásra – számolt be a Sonline.
A szervezők beszámolója szerint
az első 24 órában több mint 2600-an regisztráltak, két nap alatt pedig már az ötezres határt is átlépte a jelentkezők száma. Mindez jól mutatja, hogy a klasszikus, 5,2 kilométeres táv varázsa mit sem kopott az évtizedek alatt.
Az idei fő időpont július 18., szombat, amit érdemes már most bevésni a naptárba. Természetesen a Balaton kiszámíthatatlan: ha az időjárás nem kedvez, az első pótnap július 19., vasárnap lesz.
A szervezők további tartaléknapokat is kijelöltek egészen augusztus elejéig, így jó eséllyel mindenki vízbe juthat. A végső döntést a HungaroMet siófoki szakemberei és a vízi rendészet hozza meg – ők minden esetben a biztonságot tartják szem előtt.
A nevezés idén is online történik a megszokott felületen, és fontos tudni, hogy egy regisztráció az összes későbbi időpontra is érvényes.
Az árak június 1-jéig kedvezőbbek: addig 20 ezer forintért lehet jelentkezni, ezt követően július 15-ig 22 ezer forintra emelkedik a díj.
A nevezési csomag tartalmazza a biztosított útvonalat, a chipes időmérést, a befutóérmet és az ikonikus #megúsztam pólót is.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén sem kötelező az orvosi igazolás, mindenki saját felelősségére indul. A szervezők azonban hangsúlyozzák: csak megfelelő felkészültséggel érdemes nekivágni a távnak. A teljes útvonalon vízimentők és egészségügyi szakemberek vigyáznak az úszókra, baj esetén azonnali segítségre lehet számítani.
A Balaton-átúszás nemcsak sportesemény, hanem közösségi élmény és jótékonysági alkalom is. A nevezés során idén is lehet támogatni a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatát, amely immár negyed évszázada biztosítja a rendezvény és a balatoni fürdőzés biztonságát. Emellett a „Fut a cég” program keretében a munkahelyi csapatok is megmérettethetik magukat, erősítve a közösséget és a közös élményt.
Úgy tűnik, 2026-ban is telt ház várható – aki ott szeretne lenni a rajtnál, jól teszi, ha nem halogatja a nevezést.
Tavaly ezeregyszáznál is több hazai településről érkeztek nevezők a megméretésre, és 51 ország állampolgárai látogatták meg a magyar tengert. A Lidl Balaton-átúszásban akadt, aki eddig egyetlen alkalmat sem hagyott ki 1979 óta.
A résztvevők között többségben voltak a férfiak (60 százalék), a féltávú úszásra viszont több hölgy (53 százalék) nevezett. A legidősebb induló egy 84 éves úr volt, miközben csaknem minden tizedik úszó 18 évesnél fiatalabb, köztük sok általános iskolás gyerek.