Már most megőrülnek érte: rekordtempóban telik meg a Balaton-átúszás

Még alig olvadt el a jég a Balatonról, de a lelkes úszók már a nyári csobbanást tervezik: elképesztő tempóban pörögnek a nevezések a 44. Lidl Balaton-átúszásra – számolt be a Sonline.

A szervezők beszámolója szerint

az első 24 órában több mint 2600-an regisztráltak, két nap alatt pedig már az ötezres határt is átlépte a jelentkezők száma. Mindez jól mutatja, hogy a klasszikus, 5,2 kilométeres táv varázsa mit sem kopott az évtizedek alatt.

Az idei fő időpont július 18., szombat, amit érdemes már most bevésni a naptárba. Természetesen a Balaton kiszámíthatatlan: ha az időjárás nem kedvez, az első pótnap július 19., vasárnap lesz.

A szervezők további tartaléknapokat is kijelöltek egészen augusztus elejéig, így jó eséllyel mindenki vízbe juthat. A végső döntést a HungaroMet siófoki szakemberei és a vízi rendészet hozza meg – ők minden esetben a biztonságot tartják szem előtt.

A nevezés idén is online történik a megszokott felületen, és fontos tudni, hogy egy regisztráció az összes későbbi időpontra is érvényes.

Az árak június 1-jéig kedvezőbbek: addig 20 ezer forintért lehet jelentkezni, ezt követően július 15-ig 22 ezer forintra emelkedik a díj.

A nevezési csomag tartalmazza a biztosított útvonalat, a chipes időmérést, a befutóérmet és az ikonikus #megúsztam pólót is.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén sem kötelező az orvosi igazolás, mindenki saját felelősségére indul. A szervezők azonban hangsúlyozzák: csak megfelelő felkészültséggel érdemes nekivágni a távnak. A teljes útvonalon vízimentők és egészségügyi szakemberek vigyáznak az úszókra, baj esetén azonnali segítségre lehet számítani.

A Balaton-átúszás nemcsak sportesemény, hanem közösségi élmény és jótékonysági alkalom is. A nevezés során idén is lehet támogatni a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatát, amely immár negyed évszázada biztosítja a rendezvény és a balatoni fürdőzés biztonságát. Emellett a „Fut a cég” program keretében a munkahelyi csapatok is megmérettethetik magukat, erősítve a közösséget és a közös élményt.

Úgy tűnik, 2026-ban is telt ház várható – aki ott szeretne lenni a rajtnál, jól teszi, ha nem halogatja a nevezést.