Már most megőrülnek érte: rekordtempóban telik meg a Balaton-átúszás

Miközben még alig tűnt el a tél nyoma a Balatonról, máris elképesztő roham indult az idei átúszásra. Rekordgyorsasággal telnek meg a helyek.
2026.04.11, 15:06
Frissítve: 2026.04.11, 15:57

Még alig olvadt el a jég a Balatonról, de a lelkes úszók már a nyári csobbanást tervezik: elképesztő tempóban pörögnek a nevezések a 44. Lidl Balaton-átúszásra – számolt be a Sonline.

Balaton-átúszás Lidl
Már most megőrülnek érte: rekordtempóban jelentkeznek a Balaton-átúszásra / Fotó: Balaton-átúszás / Facebook

 A szervezők beszámolója szerint 

az első 24 órában több mint 2600-an regisztráltak, két nap alatt pedig már az ötezres határt is átlépte a jelentkezők száma. Mindez jól mutatja, hogy a klasszikus, 5,2 kilométeres táv varázsa mit sem kopott az évtizedek alatt.

Az idei fő időpont július 18., szombat, amit érdemes már most bevésni a naptárba. Természetesen a Balaton kiszámíthatatlan: ha az időjárás nem kedvez, az első pótnap július 19., vasárnap lesz. 

A szervezők további tartaléknapokat is kijelöltek egészen augusztus elejéig, így jó eséllyel mindenki vízbe juthat. A végső döntést a HungaroMet siófoki szakemberei és a vízi rendészet hozza meg – ők minden esetben a biztonságot tartják szem előtt.

A nevezés idén is online történik a megszokott felületen, és fontos tudni, hogy egy regisztráció az összes későbbi időpontra is érvényes. 

Az árak június 1-jéig kedvezőbbek: addig 20 ezer forintért lehet jelentkezni, ezt követően július 15-ig 22 ezer forintra emelkedik a díj. 

A nevezési csomag tartalmazza a biztosított útvonalat, a chipes időmérést, a befutóérmet és az ikonikus #megúsztam pólót is.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén sem kötelező az orvosi igazolás, mindenki saját felelősségére indul. A szervezők azonban hangsúlyozzák: csak megfelelő felkészültséggel érdemes nekivágni a távnak. A teljes útvonalon vízimentők és egészségügyi szakemberek vigyáznak az úszókra, baj esetén azonnali segítségre lehet számítani.

A Balaton-átúszás nemcsak sportesemény, hanem közösségi élmény és jótékonysági alkalom is. A nevezés során idén is lehet támogatni a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatát, amely immár negyed évszázada biztosítja a rendezvény és a balatoni fürdőzés biztonságát. Emellett a „Fut a cég” program keretében a munkahelyi csapatok is megmérettethetik magukat, erősítve a közösséget és a közös élményt.

Úgy tűnik, 2026-ban is telt ház várható – aki ott szeretne lenni a rajtnál, jól teszi, ha nem halogatja a nevezést.

Tavaly ezeregyszáznál is több hazai településről érkeztek nevezők a megméretésre, és 51 ország állampolgárai látogatták meg a magyar tengert. A Lidl Balaton-átúszásban akadt, aki eddig egyetlen alkalmat sem hagyott ki 1979 óta. 

A résztvevők között többségben voltak a férfiak (60 százalék), a féltávú úszásra viszont több hölgy (53 százalék) nevezett. A legidősebb induló egy 84 éves úr volt, miközben csaknem minden tizedik úszó 18 évesnél fiatalabb, köztük sok általános iskolás gyerek.

Országszerte

1208 cikk

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
