Wizz Air: senki nem mondta, hogy magától kell beesnie a keretbe a csomagoknak, nyugodtan nyomkodja bele mindenki – egy dologra viszont figyeljen, ha így tesz!

A Wizz Air válaszolt a kézipoggyászkérdésre, miután több utas is arról számolt be, hogy egyes repülőtereken szerintük indokolatlan pótdíjat számítottak fel a fedélzeti csomagokra. A légitársaság most egyértelművé tette, hogy a csomagok méretének dokumentálása nem tiltott, és ha valakit szabálytalanul büntettek meg, visszaigényelheti a befizetett összeget – írja az Okosutas oldala.

Nem a Wizz Air dolgozói mérik a csomagokat a legtöbb reptéren / Fotó: Andrew Angelov / Shutterstock

A földi kiszolgálók több esetben is rendkívül szigorúan, illetve egyes elmondások szerint igazságtalanul ellenőrizték a kézipoggyászokat. Többen azt állították, hogy akkor sem fogadták el a csomagot megfelelő méretűnek, ha az láthatóan belefért az ellenőrző keretbe, az úgynevezett sizerbe.

A Wizz Air szabályzata szerint azonban nincs olyan kitétel, miszerint magától bele kell esnie a bőröndnek a mérőkeretbe. A hivatalos előírás mindössze annyi, hogy a kézipoggyásznak – a kerekekkel és a fogantyúval együtt – teljes egészében bele kell férnie a keretbe. Vagyis az utasok nyugodtan igazíthatnak a táskán vagy a bőröndön az ellenőrzés során, a lényeg az, hogy semmilyen része ne lógjon ki a megengedett méretből.

A Wizz Air elárulta, hogyan kérhető vissza a jogtalan pótdíj

Azonban nem árt tudni, hogy a poggyászellenőrzést a legtöbb repülőtéren nem saját alkalmazottak, hanem szerződött földi kiszolgáló partnerek végzik. Ez lehet az oka annak, hogy a szabályok gyakorlati alkalmazása sokszor eltér az elméletitől.

Az utasok számára talán az lehet a legfontosabb információ, hogy a poggyászokat nem tilos lefényképezni. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy jogtalanul büntették meg vagy számoltak fel számára pluszköltséget, érdemes lefotózni, hogy a csomag hogyan helyezkedett el az ellenőrző keretben. Ez a későbbi fellebbezésnél bizonyíték lehet.

A visszatérítési igényt a Wizz Air honlapján vagy mobilalkalmazásán keresztül lehet benyújtani. A légitársaság szerint a kérelemhez elsősorban a pótdíjról kapott számlát kell mellékelni, a fotó pedig további segítséget jelenthet az ügy kivizsgálásában.

Vizsgálat indulhat a szabálytalan eljárások ügyében

A vállalat közölte azt is, hogy több forrásból értesült a spanyol repülőtereken tapasztalt, az utasok szerint túlzottan szigorú ellenőrzésekről. Az eseteket kivizsgálják, és amennyiben beigazolódik a szabálytalan eljárás, egyeztetnek az érintett földi kiszolgáló partnerekkel a helyes gyakorlatról.