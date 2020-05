Az olcsóbb élelmiszerek felé tolódhat a kereslet

A vásárlóerő várható visszaesése erősítheti, hogy az emberek a helyi, kisebb üzletekben intézzék bevásárlásaikat – mondta a Világgazdaságnak Pekó László, a Co-op Hungary igazgatóságának elnöke, aki a különadóról is állást foglalt. A hálózatban vannak 40 százalékos forgalomkiesést elszenvedő, de 15 százalékos növekedést produkáló üzletek is.

Az áprilisi adatokból látszik, hogy éves alapon több helyen nem érjük el a bázisidőszak forgalmát – mondta a Világgazdaságnak Pekó László. A Co-op Hungary igazgatóságának elnöke kifejtette:

30-40 százalékos visszaesést is tapasztalni, igaz, vannak olyan boltok, amelyek 10-15 százalék pluszt hoztak.

A belvárosi üzletek, amelyek hivatalokkal, irodákkal vannak körülvéve, ugyanúgy a kijárási korlátozások vesztesei, mint az idegenforgalomra építő, de most turisták nélkül maradó települések áruházai. Pekó szerint az első időkben az emberek inkább a nagyobb üzletekben szerezték be azt, amit szükségesnek ítéltek. Rövid idő elteltével azonban sokan találtak vissza a helyi, kisebb boltokhoz, felfedezhették, hogy ugyanazt a széles választékot megtalálhatják a lakóhelyükhöz közel is. A korlátozások bevezetésével felértékelődött, hogy helyben tudnak vásárolni, remélik, ez az igény a veszélyhelyzet után is fennmarad.

A 65 év felettieknek fenntartott, 9–12 órás idősávról markáns véleménye van a magyar üzletlánc vezetőjének. „A délelőtti órákban akár a felére is visszaesik az árbevétel, tizenegy és dél között alig van vásárló, ezt pedig a délutáni órákban tapasztalt növekedés nem mindig kompenzálja. A korlátozás különösen hét végén okoz gondot, főként azokon a településeken, ahol a bolt eleve délig tartana nyitva. Ezeken a helyeken most később zárunk, ami jelentős többletköltséggel jár. Nem az idősek lehetőségeit akarjuk csorbítani, de az eddigi tapasztalatok alapján szűkíteni, a 10–12 vagy a 11–13 óra közti idősávba lehetne tenni a számukra biztosított időt” – húzta alá. A kiskereskedelmi különadó kapcsán pedig hangsúlyozta: a pluszteher őket is érinti.

A Coop 1500 település 2300 pontján van jelen az országban, mivel azonban franchise-rendszerben működik, külön tulajdonosok és vevőközpontok vannak. Magától értetődő, hogy a többség árbevétele meghaladja az évi 500 millió forintot, ezért nem mentesül a kiskereskedelmi különadó megfizetése alól. Egyes tagjainknál könnyebben előteremthető tételről van szó, de van olyan egység, amelyet a kisebb mérték is súlyosan érint.

Az elmúlt időszakban tapasztalt, infláció feletti áremelkedésről Pekó László azt mondta: a tartósan gyenge forint az importból vagy importált alapanyagból származó termékek árát növeli, de a beszállítóink az extra kereslet miatti munkaerőigényre vagy a szállítási nehézségekre hivatkozva is emeltek. Igyekeznek tompítani ennek a hatását, de nem lehet teljes egészében átvállalni az ártöbbletet. A tervezett ráfordítások kapcsán a Co-op Hungary feje úgy fogalmazott: cégeik a nem napi kiadások korlátozására kényszerültek, az új, nagyobb beruházásokról a veszélyhelyzet után születhet döntés. A folyamatban lévő felújítási programok azonban jórészt folytatódnak, ezekben a hónapokban is adunk át új vagy felújított boltokat.

Ugyanakkor Pekó László tájékoztatása szerint

a forgalomcsökkenés miatt több helyen felülvizsgálták a nyitvatartást, van, ahol az extra bérköltséggel járó vasárnapon kevesebb üzlet nyit ki.

A turisztikai övezetekben egy esetleges utószezonban reménykedve munkaidőkerettel próbálkoznak, de az is jellemző, hogy egyes munkatársak fizetés nélküli szabadságon vannak.

