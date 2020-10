Az oroszoknál maradhat a 3-as metró kötbére

A Népszava szerint a kormány fizetné ki azt a közel hétmilliárdos követelést, amelyet a fővárosi tömegközlekedési vállalat az orosz Metrovagonmas cégtől hajtana be a műszaki hibás 3-as metró szerelvények miatt. Az ITM lapunk megkeresésére most tisztázta az ügyet.

Az M3 metróvonalon közlekedő járművek felújítása a BKV és orosz partnere között létrejött szerződés alapján, fővárosi finanszírozásban történt meg. Arról sem döntés, sem megállapodás nem született, hogy az állam a felek között kialakult jogvita rendezésében bármiféle szerepet vállalna

– közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Kommunikációs Főosztálya a Világgazdasággal. Lapunk azért kereste meg a tárcát, mert a mai Népszava azt írta, hogy a kormány fizetné ki a BKV-nak a hármas metró kocsijait leszállító orosz cégtől követelt csaknem 7 milliárdos kötbért. A cikk szerint a kabinet kikötötte, hogy a fővárosi tömegközlekedési cég kizárólag elektromos buszokat vásárolhatna a pénzből. Arról is beszámoltak, hogyan valósulna meg a kötbér átvállalása: a BKV az ITM-re engedményezné azt, a kifizetés pedig valamilyen zöldenergia-forrás vagy a szén-dioxid-kvóta terhére történhetne.

Utóbbit tehát most cáfolta a minisztérium, előbbi kapcsán pedig lapunk forrásai úgy fogalmaztak, hogy az legalább is pontatlan, mivel legfeljebb arról lehetne szó, hogy bizonyos arányban elektromos meghajtású járműveket kell beszerezni,

de ez nem zárja ki más típusú modellek érkezését az amúgy vérfrissítésre szoruló budapesti buszparkba. A BKV az orosz Metrovagonmas cégtől azért hajtana be fájdalomdíjat, mert a 3-as metró kocsijainak leszállítása után többször is előfordult műszaki hiba, amely következtében szerelvényeket is ki kellett vonni a forgalomból. A gyártó nem ismeri el a követelés jogosságát, a vita pedig holtpontra jutott, így a 222 kocsit érintő, 69 milliárdos projekt kapcsán elhúzódó pereskedés indulhat.

Az ITM arról is tájékoztatott, hogy az uniós társfinanszírozással megvalósuló közlekedésfejlesztési projektekből egész régiókat megelőzve Budapest részesül a legnagyobb arányban.

A fővárosi beruházásokra szánt összesen több mint 350 milliárd forintos támogatás mintegy fele az M3 metróvonal rekonstrukciójában hasznosul. „A kormányzat más módokon is kész javítani a fővárosi utasok, a Budapestre utazók kiszolgálásának színvonalát. A kormány azon dolgozik, hogy a közösségi közlekedés a szolgáltatások színvonalának folyamatos növelésével egyre több utas számára vonzó kínálatot biztosítson az ország minden részében”. Hozzátették, hogy a környezetkímélő közösségi közlekedés leginkább a városi és elővárosi forgalomban lehet versenyképes az autózással szemben, tisztább levegővel, kevesebb zajjal javítva a helyi életminőséget.