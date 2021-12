Az elmúlt másfél év tapasztalatai szerint biztosnak látszik, hogy az internetes vásárlások kiugróan magas száma továbbra sem csökken, sőt idén összeségében újabb növekedés várható. A koronavírus megjelenése óta a vásárlók nagy többsége egyre inkább online rendeli meg az árut. A GKI Digital és az Árukereső adatai szerint 2021 első fél évében 30 százalékos bővülés mellett bruttó 494 milliárd forintos belföldi forgalmat bonyolított a magyar online kiskereskedelmi piac, ezen belül az első negyedév forgalma 43,7 százalékkal múlta felül a 2020-as első negyedév forgalmát. A kutatás továbbá rámutat arra, hogy a már tavaly is rekordmagas számokat hozó második negyedévhez képest idén további 21 százalékos forgalombővülés volt tapasztalható, 25 százalékkal meghaladva a pandémia előtti évek 14-16 százalék körüli átlagos növekedési ütemét.

Minden áru elérhető egy kattintással

2021 első fél évében 3,44 millió aktív online vásárló mintegy 27,9 millió rendelést adott le a webáruházakban. Ez a tavalyi évhez képest 32,4 százalékos növekedés, az egy főre vetített vásárlási gyakoriság személyenként átlagosan 17 online rendelés évente a statisztika szerint. Ez a szám azt is megmutatja, hogy sokkal több terméket lehet már online megvenni, és a nyári korlátozások feloldása ellenére is tetemes maradt az online kosarakba tett áru mennyisége. Az igények széles körűek, a megváltozott körülményeknek köszönhetően változatossá vált a megrendelt termékpaletta. A műszaki cikkek mellett népszerűek a különböző lakásfelszerelések, barkácscikkek, babaholmik, könyvek, de megjelent a napi élelmiszerek megrendelése is. Az otthoni munkavégzés és a digitális oktatás által generált kereslet a műszaki cikkek piacán mutatkozott meg. Ebben a szektorban az online forgalom növekedése az első fél évben 30,7 százalékos volt, az értéke pedig elérte a 114 milliárd forintot.

A koronavírus azonban az ipari szektorban is éreztette hatását, a kiesett ázsiai termelési kapacitások miatt készlethiány sújtja a kereskedelmet és az online ágát is. A nemzetközi tengeri szállítás akadozása tovább nehezíti a raktárak feltöltését, és az árakra is erős hatással van. A fogyasztók a nagy, ismert webáruházak és kiskereskedelmi láncok felé fordultak, amelyek bővülő választékkal és gyorsabb szállítással reagáltak a helyzetre.

Fotó: Shutterstock

A megnövekedett rendelésszám mellett a vírushelyzet a kézbesítési és átvételi szokásokat is átformálta tavaly, és ez az idei évben is jellemző maradt. Elterjedtek az érintkezésmentes átvételt lehetővé tévő, önálló üzemeltetésű csomagautomaták. 2020-ban az e-kereskedelmi tranzakciók alapján a vásárlók 12 százaléka csomagpontban vagy csomagautomatában, 20 százaléka üzletben vette át a megrendelt árut, 5 százaléka webáruházi saját kiszállítást, 63 százaléka pedig házhoz szállítást kért valamelyik csomagszállító céggel a GKI szerint. 2021 negyedik negyedévében erősnek ígérkezik a Black Friday és a karácsony előtti időszak. A vonzónak tűnő árak és kínálat megteszi a hatását. A piaci hírekre reagálva a vásárlók nagy része a most még elérhető, raktáron lévő áruféleségekre csap le. A kiszállítandó csomagok száma ilyenkor megugrik, amit csak az erős háttérrel rendelkező logisztikai cégek képesek kezelni.

A vevők szemszögéből a kereskedők közötti választás egyedüli szempontja sokáig csak a kiszemelt termék ára volt. Azonban a vásárlási gyakoriság és tudatosság növekedésével együtt az árközpontú megközelítés kiegészült további – legalább akkora hangsúllyal jelen lévő – szempontokkal is. Ilyen például a vásárláshoz kapcsolódó szolgáltatások minősége, az átvételi és kiszállítási lehetőségek köre és a választható fizetési módok. Ebből is látható, hogy a vevőkért folytatott verseny egyik legfontosabb színterévé a logisztika vált, minél több kézbesítési mód közül választhat a potenciális vásárló, annál nagyobb az elégedettségi faktor.

Ez oda vezetett, hogy a hagyományos kiszállítás mellett minden egyéb kézbesítési mód elérhetősége is nőtt. Az online vásárlások többségében még házhoz szállítással kérik a kiszállítást, azonban a rendelkezésre álló technológia folyamatos megújulása és az egyre növekvő vásárlói igények újabbnál újabb csomagátvételi üzleti modellek és kooperációk kialakulását segítik elő. Startupcégek közösségi szolgáltatásokra épülve kísérleteznek a csomagkézbesítéssel, de a klasszikus logisztikai szolgáltatók is elmozdulnak alternatív irányokba újfajta csomagkézbesítési opciókat lehetővé téve, mint példál a nemrég bevezetett eCsomag szolgáltatás a GLS esetén, ahol a klasszikus fogyasztó is házhoz kérheti a futárt a csomagja szállításához.

Házhoz megy a futár

A pandémia hatására fontos szempont lett a kiszállítás mellett a csomagfeladás megkönnyítése is. A fejlesztéseknek köszönhetően már magánszemélyeknek és kisebb cégeknek is egyszerű csomagot feladni, hiszen nem szükséges elmenni egy fizikai feladópontra, hanem egyszerűen, pár kattintással házhoz hívható a futár. A kiszállítás mellé olyan kényelmi szolgáltatásokat lehet választani, mint például az utánvétbeszedés, a rugalmas kézbesítés vagy az sms-értesítés.

A hagyományos üzleti partnertől üzleti partnerig (B2B) történő kézbesítés mellett a leggyakoribb szállítás a B2C, azaz a magánszemélyek klasszikus webes vásárlásakor keletkező csomagok kézbesítése. A GLS-nél egyformán fontos mindkét terület, ezért a jövő főbb irányait a széles körű ügyfélélmény és kényelem erősítésében látja.

A jelen és a jövő: integritás, kapacitásnövelés, digitalizáció és ügyfélélmény

A vállalat a kiterjedt európai hálózatának köszönhetően szoros kapcsolatban áll a szomszédos országokkal, de a távolabbi európai államokba is rövid határidővel vállalja a szállítást. A régiós országokban a külföldi kézbesítéseknél is igénybe vehető az utánvétbeszedés bankkártyás vagy készpénzes fizetéssel, ami biztonságot ad a kereskedőknek. A rugalmas kézbesítésszolgáltatás pedig a csomag átvételekor nyújt könnyebbséget a címzettnek.

Az elmúlt évekhez képest duplájára nőtt a GLS kapacitása – az új, alsónémedi létesítménnyel együtt immár 20 ezer négyzetméteres a csomagszortírozó üzem, amely óránként akár több mint 40 ezer csomag kezelését is lehetővé teszi.

Ahogy a jelenben, a jövőben is egyre fontosabbak a fenntarthatóságot szolgáló modern megoldások, mint a napkollektorok, a hőszivattyús fűtés és a töltőállomások az elektromos járművek számára.

A nagyvárosok zsúfolt belvárosi részein a környezetbarát, alternatív szállítási módok az előnyösek. A teherkerékpárokkal történő kézbesítés például észszerű megoldás, mert elkerülhető a forgalom miatti késedelem. Újdonság még a csomagszállítására alkalmas Tuk tuk (motoros riksa) forgalomba állítása is, amely elektromos meghajtású, és a három kerekének köszönhetően biztonságosan suhan az utakon. A kisméretű és fürge járművek mellett a tisztán elektromos meghajtású 3,5 tonnás kisteherautók is megjelentek az ország több nagyvárosában.