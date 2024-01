Alaptalan a „bezzeg Románia” emlegetése – Magyarország a gazdasági és jövedelemeloszlási mutatók szerint is élhetőbb

Rendre visszatérő kérdés a magyar sajtónyilvánosságban, hogy Románia utolérte-e, esetleg meg is előzte gazdasági fejlettségben Magyarországot. A szomszéd ország fejlődése nekünk is örömhír, nemcsak a bővülő piaci lehetőségek, hanem az ott élő magyar közösség miatt is. Az adatok átfogó vizsgálata azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy nem érdemes egy-egy mutató pillanatnyilag érvényes értékét kiragadni az összképből.

2024.01.26. 10:00 | Szerző: Hegedűs Tamás , a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. makrogazdasági szenior elemzője