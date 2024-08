Az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete (IOSCO) a zöldre festés (greenwashing) jelenségét úgy határozza meg, mint egy pénzügyi intézmény fenntarthatósággal kapcsolatos gyakorlatainak vagy egy befektetési termék fenntarthatósággal kapcsolatos tulajdonságainak félreérthető bemutatása. Fontos hangsúlyozni, hogy a fenntarthatóság nem kizárólag környezetvédelmi szempontokat takar. Inkább közelebb áll – a közelmúltbeli jogalkotásra tekintettel a pénzügyi piacokon nagy jelentőségre szert tett – ESG (Environment, Social, Governance) fogalomhoz. Így lefed olyan területeket is, mint például a pénzügyi intézmény munkaszervezetén belül az egyenlő bánásmódra, sokszínűségre és befogadásra vonatkozó gyakorlatok.

Zöldre festés a pénzügyi szektorban / Fotó: Shutterstock

A zöldre festés a pénzügyi piacokon többféleképpen is megvalósulhat: nemcsak a klasszikus marketing, hirdetések és kereskedelmi kommunikáció formájában, de nyilvános közlemények és nem pénzügyi közzétételek formájában, akár befektetési termékek elnevezése vagy összetétele útján is. Ráadásul a zöldre festésnek a fogyasztóvédelmi szankciókon messze túlmutató következményei is lehetnek. Így például tőkepiaci visszaélést is megvalósíthat, mivel a fenntarthatósággal kapcsolatos információk jelentősen képesek befolyásolni a részvények árát. Felmerülhet a vállalkozás vezető tisztségviselőinek a felelőssége is valótlan fenntarthatósági állítások kapcsán.

A zöldre festéssel kapcsolatos fokozódó jogalkotói és jogalkalmazói tevékenység egyik jele, hogy egyre több greenwashinghoz hasonló kifejezés jelenik meg, a kapcsolódó vagy hasonló jelenségek leírására. Így például a transition washing kifejezést arra az esetre használják, amikor egy vállalkozás a környezetbarát átállásra vonatkozóan tesz alá nem támasztható kijelentéseket. A greenhushing kifejezést pedig arra az esetre használják, amikor egy vállalkozás kifejezetten elhallgatja a fenntarthatóságra (vagy annak hiányára) vonatkozó információkat.

Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) 2023 decemberében közzétett kockázatelemzése említi, hogy a zöldre festés által második leginkább érintett szektor a pénzügyi szolgáltatások piaca, a kőolaj és földgáz szektor után, megelőzve az élelmiszeripart. A fokozott kockázati kitettség több okra vezethető vissza. Az egyik ezek közül, hogy megnövekedett a pénzügyi intézmények beszámolási és közzétételi kötelezettsége, ami a fenntarthatóságot illeti. A másik, hogy globális szinten megnövekedett a hatósági fellépés a tisztességtelen zöldállításokkal kapcsolatban.