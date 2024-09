Kriptomixerek – Az online világ pénzmosodái

Szigorodó szabályozás

A piaci környezet is folyamatosan változik: egyre több ország szabályozza a kriptomixerek használatát. Az Egyesült Államok és az Európai Unió is egyre szigorúbb pénzmosás elleni és ügyfél-azonosítási követelményeket vezet be, amelyek célja, hogy megakadályozzák a kriptovaluták illegális célú felhasználását. Az ilyen előírások megszegése komoly jogi következményekkel járhat mind a felhasználók, mind az üzemeltetők számára. A jövőben még inkább számításba kell venni ezek hatását a kriptopiacon.