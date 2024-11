Érik az új rekord a lakáshiteleknél

A Gránit Bank 6,18 százalékos kamat mellett kínálja piaci feltételű lakáshitelét, 6,5 százalék alatti teljes hiteldíj mutató mellett. A lakáshitel felvételét tervező ügyfelek öt perc alatt előzetes hitelbírálathoz is juthatnak a pénzintézetnél. Emellett több, a hitelhez kapcsolódó díjtételt is elenged, illetve megtérít a Gránit Bank, a honlapján szereplő tájékoztató szerint összesen százezer forint értékben: így például nem számít fel folyósítási jutalékot, miközben a tulajdoni lapok és a térképmásolat díját is átvállalja. A Gránit Bank a hitel folyósításakor visszatéríti egy ingatlan fedezetértékelési díját, és – meghatározott összeghatárig – a közjegyzői okiratba foglalás díját is.

A K&H-nál az induló díjkedvezmények mellett különböző, a pénzügyi szolgáltató csoportnál kötött biztosítás után járhat kamatkedvezmény bizonyos lakáshiteleknél.

A MagNet Banknál a folyósítási díjat, a tulajdoni lap, térképmásolat költségét engedik el az induló díjak közül, az értékbecslési költséget – legfeljebb 37 ezer forintot – pedig visszatérítik. Emellett a meglévő ügyfeleiknek visszautalják a közjegyzői díjat, a hirdetményben foglalt feltételek szerint. A pénzintézet ezeken túl kamatkedvezményeket is kínál a lakáshiteleinél, amelyek függenek az adós jövedelmétől, a számlavezetéstől, de léteznek a banknál a közösségi vállalásokhoz kapcsolódó kedvezmények is. Mindezek alapján a piaci feltételű lakáshitel éves kamata akár 6,3 százalék is lehet a pénzintézetnél.

Az MBH Banknál szintén számolhatnak induló díjkedvezményekkel a lakáshiteles ügyfelek, miközben a tíz éves kamatperiódusú, piaci feltételű lakáshitelnél legalább 700 ezer forintos jövedelemmel 0,2 százalékos kamatkedvezmény érhető el a sztenderd konstrukcióhoz képest.

Az OTP Banknál az induló díjkedvezmények mellett a prémium banki ügyfelek 0,5 százalékos kamatkedvezményt kaphatnak a piaci lakáshiteleknél, és ugyanekkora kedvezmény jár azoknak is, akik CSOK Plusszal együtt igényelnek piaci feltételű hitelt.

Az UniCredit Bank a Stabil Kamat hitelnél visszatéríti az értékbecslés és a közjegyzői okirat díját – utóbbit legfeljebb 50 ezer forintig –, elengedik a hitelösszeg utalási díját és a Takarnet rendszerből lekért hiteles térképmásolat díját is. A pénzintézet több, kamatkedvezményt tartalmazó csomagot is kínál: a legnagyobb engedményt biztosító, „TOP prémium aktív-kamat” változatnál az a feltétel, hogy a hitel törlesztésére szolgáló UniCredit bankszámlára havonta legalább 500 ezer forint jóváírás érkezzen átutalásból, és az ügyfél rendelkezzen a bank által előírt paramétereknek megfelelő hitelfedezeti- és vagyonbiztosítással.