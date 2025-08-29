Miután tavaly több alkalommal is mérsékelte a kamatokat, az amerikai jegybanki szerepet betöltő Fed az idei kamatdöntő üléseken egyelőre nem nyúlt az irányadó rátához. A Fed elnöke, Jerome Powell augusztus 22-i Jackson Hole-i beszédében azonban kinyitotta a kaput a szeptemberi kamatcsökkentés előtt, ami egy újabb kamatcsökkentési periódus kezdete lehet. Powell elmondta, a jegybank kihívással néz szembe, mivel rövid távon erősödtek az inflációval kapcsolatban a felfelé mutató kockázatok a vámok miatt, míg a foglalkoztatás esetében a negatív irányú kockázatok erősebbek. Azonban a még mindig (mérsékelten) restriktív kamatszint kiigazítása indokolt lehet a megváltozott kockázati egyensúlyok miatt. A piacok a meglehetősen galamb hangvételű beszédet követően közel 90 százalékos valószínűséggel árazzák a szeptemberi kamatcsökkentést, és további 125 bázispontos kamatvágást jeleznek a jövő év végéig. Ezzel párhuzamosan a kötvényhozamok is minden lejáraton csökkentek a beszédet követően.

Fed – Felgyorsulhatnak a kamatcsökkentések a tengerentúlon? / Fotó: Anadolu via AFP

Ezzel egy időben, az elmúlt hónapokban az amerikai elnök többször is a kamatcsökkentések mellett érvelt, láthatóan elégedetlenül nyilatkozva a Fed eddigi teljesítményéről. Az elmúlt napok eseményei pedig az amerikai jegybank függetlenségével kapcsolatos aggodalmakat erősítették bizonyos piaci szereplők körében. A hosszú lejáratú amerikai kötvényhozamok emelkedést mutattak, miután Lisa Cook Fed-kormányzót Donald Trump eltávolította hivatalából – erre, bár a szabályok megfelelő ok esetén lehetőséget adnak az elnöknek, eddig még sosem volt példa. A piacok félelme erősödni látszik, hogy egy esetlegesen sokkal inkább kamatcsökkentéseket támogató döntéshozó testület (amelyet 2026. májustól új Fed-elnök vezet) lépései milyen gazdasági hatásokkal járhatnak. Néhány narratívát számításba véve: A Fed kettős mandátumából a teljes foglalkoztatási cél preferálása az inflációval szemben az inflációs várakozások lassabb csökkenését jelentené. A reálkamatlábak vártnál erőteljesebb csökkenése élénkítené a gazdaságot az előrejelzési horizonton, ami mellett ugyan mérséklődne a munkanélküliségi ráta, de akár jelentős inflációs megugrást hozhatna. Akár az inflációs cél megemelése is felmerülhet.

Az amerikai elnök júliusban 1 százalékos irányadó amerikai kamatszint mellett érvelt – ez nyilvánvalóan túl alacsony lenne a jelenlegi helyzetben. Ilyen alacsony kamatszintet jellemzően gazdasági lejtmenet és magas, 6 százalék feletti munkanélküliségi ráta indokolna, ez pedig most nem áll fenn.

Egy ilyen drasztikus lépés szintén az inflációs várakozások megugrását hozhatná, aminek következtében a befektetők nagyobb kompenzációt is elvárhatnak az amerikai kötvények tartásáért.