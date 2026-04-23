Narratívagyár

A hírek követése ráadásul sok esetben nemhogy nem ad hozzáadott értéket, hanem kifejezetten torzítja a döntéshozatalt. Zajos információk, félrevezető headline-ok, következetlen kommunikáció – gondoljunk csak politikai nyilatkozatokra vagy akár egy-egy piaci reakciót kiváltó tweetre.

Aki ezek alapján próbált rövid távon kereskedni, nagy valószínűséggel nem szerzett előnyt.

Ha nem ismered az uralkodó szélirányt, nem érdemes vitorlát bontani – ilyenkor evezni kell

A probléma az, hogy legtöbbször valóban nem ismerjük a „szélirányt”. Az információs aszimmetria jelentős, és még ha hozzá is férünk minden elérhető adathoz, azokat jellemzően csak utólag tudjuk koherens történetté formálni. A geopolitikai események lefolyása nem előrejelezhető módon alakul, ezért az ezekre épített predikció sok esetben nem más, mint strukturálatlan spekuláció.

A „ha igazam van, nyerek” gondolat hibája

A klasszikus megközelítés szerint a befektető megpróbálja meghatározni a legvalószínűbb jövőbeli kimenetelt, majd ennek megfelelően pozícionál. Ebben a keretben, ha igaza van, pénzt keres, ha téved, veszít. Ez intuitívnak tűnik, de több ponton is hibás.

Egyrészt feltételezi, hogy létezik „helyes” és „helytelen” nézet. Másrészt azt is, hogy az általunk azonosított ok-okozati összefüggések valóban meghatározzák az árfolyamokat. A piac azonban nem igazságot jutalmaz vagy büntet, hanem keresletet és kínálatot áraz, amelyeket várakozások, pozicionáltság és likviditási viszonyok alakítanak.

Ráadásul az ok-okozati láncolatokat jellemzően utólag építjük fel. Ha pénzt kerestünk, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy „igazunk volt”. Ha veszítettünk, akkor „tévedtünk”. Valójában egyik állítás sem bizonyítható.

A predikció csapdája

A narratívagyártás természetes módon vezet a predikcióhoz. Az emberi agy nehezen viseli a bizonytalanságot, ezért kapaszkodókat keres, amelyek mentén látszólagos bizonyosságot teremt., ez azonban torzít. A több információ nem feltétlenül javítja az előrejelző képességet, viszont jelentősen növeli a magabiztosságot. A befektető ilyenkor nem jobban lát, csak biztosabban hiszi, hogy lát.