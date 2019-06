Néhány éven belül mindenkinek lehet digitális identitása?

Minden adott ahhoz, hogy magánszemélyek és vállalatok az online térben is képesek lehetnek jogilag elismert módon hitelesíteni bármilyen folyamatot. Vélemény.

A virtuális térben zajló ügyintézés hatalmas fejlődés előtt áll mind a közigazgatási és üzleti folyamatok terén, mind a hétköznapi életben. Egyrészt a jogszabályi környezet változásai tolják ebbe az irányba az államot és a vállalatokat. Másrészt a technológia hozzáférhetősége olyan széles körűvé vált, hogy fogyasztók tömegeinek egyre erősödő elvárása, hogy magán-, üzleti vagy hivatalos ügyeiket képesek legyenek személyes megjelenés nélkül is elintézni. A digitális identitás olyan természetes lehet néhány éven belül, mint az, hogy van személyi igazolványunk, tb-kártyánk vagy éppen jogosítványunk.

Ma már rendelkezésre áll a technológiai keret ahhoz, hogy egy vállalat vagy magánszemély üzleti, hivatalos vagy közügyeit online intézze, személyes megjelenés nélkül is.

Az esetek többségében a személyes ügyintézést kizárólag az adott személy vagy szervezet fizikai valójában történő ellenőrzése teszi szükségessé, amely előfeltétele a papíralapon történő aláírásnak. Mindez azonban gyökeresen megváltozhat a közeli jövőben. A folyamat egyik fontos mérföldköve lehet a bankpiac digitális egységesítése, amely az Európai Unió PSD2 irányelve alapján kezdődött meg. 2018-tól fokozatosan vezetik be, és a nyártól már minden banknak fel kell rá készülnie.

Az új rendelet lehetőséget ad majd például arra, hogy akár egy alkalmazáson keresztül, egy helyen kezeljük több különböző banknál vezetett bankszámlánkat, ellenőrizzük az egyenlegünket, indítsunk utalást vagy más műveletet. Leegyszerűsítve ez olyan, mintha különböző e-mail-címeinket egy közös fiókban kezelnénk. Ez kényelmesebbé és egyszerűbbé teheti az online bankolást, miközben új és izgalmas versenyhelyzetet teremt a pénzügyi piacon.

A következő néhány év mérföldkő lehet a digitalizációban sok területen. Ha egy magánszemély vagy vállalat rendelkezik digitális identitással, például elektronikus aláírással, akkor ma elsősorban üzleti és hivatalos ügyekben kerülheti el az eddig papíron zajló ügyintézést. Ilyen hétköznapi eset például, amikor egy vállalkozás e-számlát bocsát ki, és digitálisan hitelesíti, vagy amikor a munkaügyi dokumentumokat digitálisan hitelesítve kapják meg a dolgozók, de tulajdonképpen minden olyan okmány, szerződés vagy egyéb irat aláírható elektronikusan, amelyet eddig papíron írtunk alá. Ennek egyik legjobban látható jele az utóbbi időben, hogy egyre több bankfiókban már nem papíron, hanem tableten írhatnak alá az ügyfelek megbízásokat, de ilyen folyamat az is, amikor az Ügyfélkapu portálon keresztül intézünk hivatali ügyeket. Bár az egységes törvényi szabályozás európai szinten is adott, a gyakorlat azt mutatja, hogy a digitális identitásunk használata ma még csak néhány területen működik igazán olajozottan. A technológia egyre rugalmasabban integrálható a nagyobb rendszerekhez és egyre kényelmesebben, mobilabban használható. Ma már például arra is lehetőség van, hogy okostelefonon keresztül – bármilyen egyéb segédeszköz nélkül – hitelesítsünk okmányokat, pontosan olyan jogerővel, mintha papíron írtuk volna alá.

A PSD2 jogszabályi változásokkal az unió szeretné megkönnyíteni és még rugalmasabbá tenni a digitális pénzügyi műveleteket.

A szigorú biztonsági szabályozás természetesen elsősorban az ügyfelet vagyis a bankszámla-tulajdonos érdekeit szolgálja. A digitális térben zajló folyamatok védelmének kérdése azonban az új banki szabályzáson is túlmutat. Ahogyan a PSD2 szerinti szabályozás miatt fokozatosan hitelesítik a fintech cégeket, ugyanígy hitelesíthető egy magánszemély vagy vállalat is a digitális térben. Vagyis elvben minden adva van ahhoz, hogy akár mindenki rendelkezzen digitális identitással, magánszemélyek és vállalatok az online térben is képesek lehetnek jogilag elismert módon hitelesíteni bármilyen folyamatot, éppen úgy, mintha személyesen tennék ezt meg.

Mindez nem pusztán abból ered, hogy elindultak a PSD2 által digitális egységesítések a bankpiacon, hanem abból is, hogy húsz évvel az első magyar e-aláíró tanúsítvány kiadása után már elérhető olyan minősített e-aláírás-megoldás, amely akár okostelefonon is használható. Az így létrehozott minősített e-aláírást az unió minden országában elfogadják, a magyar jogban teljes bizonyító erejű magánokiratnak felel meg.