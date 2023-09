A maga nemében bizonyára világszenzáció a mosonmagyaróvári Királydomb utca. Az eddigi földutat most végre leaszfaltozta az önkormányzat, amit osztatlan örömmel fogadtak az ott élők. Csakhogy az új út más, mint a többi.

A mosonmagyaróvári Királydomb utcának a csodájára járhat a világ.

Fotó: Facebook

Már a vadonatúj aszfaltburkolat vonalvezetése sem szokványos, az viszont még szembeötlőbb, hogy a

kellős közepén állnak a villanypóznák.

Aki erre közlekedik, jobbról és balról kerülheti az oszlopokat, ami azért finoman szólva sem nevezhető ideálisnak. Ugyanakkor fontos jelezni, hogy a villanyoszlopok nem most kerültek az út közepére, a Királydomb utcában ugyanis eddig is ugyanott álltak.

Persze jogosan merülhet fel, hogy ha már egyszer rendbe teszik az útburkolatot, vajon miért nem találtak jobb helyet a villanykaróknak, és miért nem helyezték ki az út szélére – mint ahogy az bevett gyakorlat – a légkábelt. Már csak a balesetveszélyes szituáció felszámolása miatt is. Nos, erre megvan a helyi hatóság válasza. A helyszínen riportot forgató RTL-nek ugyanis nyilatkozott a városüzemeltető cég ügyvezetője, aki azzal érvelt, hogy sem időben, sem pénzben nincs lehetőségük áttenni a póznákat. Ez ugyanis több tízmillió forintot emésztett volna fel. A helyzet kezelésére azonban találtak megoldást: az oszlopok köré szigeteket építenek később, hogy megelőzzék a baleseteket.

Akárhogy is, a helyiek kifejezetten elégedettek a fejlesztéssel. Eddig ugyanis a járművek által felvert por ugyancsak megkeserítette a mindennapjaikat. Ráadásul, miután a villanypóznák eleve így helyezkedtek el, már régóta megszokták a speciális forgalmi rendet. Vagyis őket biztosan nem zavarja az út kellős közepén lévő villanyhálózat.

Más kérdés, hogy külső szemmel nézve a mosonmagyaróvári Királydomb utca új aszfaltozása legalábbis különös. A megvalósítás a közösségi médiában is nagyot fut, először csak magyar csoportokban (az eset szakmai, mérnöki közösségekben is téma) posztoltak róla fotókat, de mostanra már külföldi oldalakon is beszélnek róla. Így például az 656 ezer követővel rendelkező Scenic Depictions of Slavic Life is megosztotta az új útról készült fényképet. A bejegyzés fél nap alatt közel ötezer reakciót kapott.

Mosonmagyaróvár tehát láthatóan elindult a világhírnév felé, és nem túlzás azt állítani, hogy a Királydomb utcának rövidesen a csodájára jár majd a világ.