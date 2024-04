Több ember is kórházba került az Egyesült Államokban botulizmusra utaló tünetekkel, miután beoltották őket a rendkívül népszerű ránctalanító injekcióval. Hat esetet regisztráltak, ketten Illinois államban, négyen Tennesseeben kerültek kórházba a CNN híre szerint. Botoxkezeléseket csak az amerikai gyógyszerhatóság által engedélyezett termékekkel végezhetnek engedéllyel rendelkező szolgáltatók. Az egyik esetről kiderült, hogy ugyan egy nővér végezte a beavatkozást, de engedéllyel nem rendelkezett.

A hamis botox súlyos fertőzést okozhat / Fotó: Shutterstock

A hatóságok felhívták a kezelésre várók figyelmét, hogy kizárólag engedéllyel rendelkező szolgáltatókhoz forduljanak, lehetőleg orvosi körülmények között kezeltessék magukat, ne fürdőkben vagy illegális helyeken. Hangsúlyozták azt is, ha bármilyen tünetet észlel a kezelt személy a kezelés után, azonnal forduljon orvoshoz.

A botulizmus embereket és állatokat is érintő bakteriális eredetű ételmérgezés, egy mérgező anyagcseretermék, a botulotoxin váltja ki a súlyos tüneteket. A tünetek jellemzően 12–36 órával a fertőzés után jelentkeznek, kezdetben elég általánosak: levertség, izzadás, izomfájdalom, hasi diszkomfort lép fel. Néhány nap múlva azonban súlyosbodhatnak, idegrendszeri panaszok, látászavar, szédülés, garatszárazság, hangképzési zavar, izombénulás jelentkezhet. Később émelygés, hányás is előfordulhat, a legrosszabb esetben halállal is végződhet a fertőzés.

Húsz éve engedélyezték Amerikában a mimikai ráncokat ideiglenesen eltüntető botoxkezeléseket. Kezdetben jellemzően az ötven feletti korosztály vette igénybe, ma már egyre fiatalabbak a páciensek világszerte, nem csak az Egyesült Államokban.

Az Amerikai Plasztikai Sebészek Társasága szerint egyre több harminc év alatti páciens fizet súlyos összegeket a különböző fiatalító kozmetikai eljárásokért, ideértve a töltőanyagokat, a bőrmegújító kezeléseket és a botoxinjekciót – írja korábbi cikkében a CNN.