Közel hat százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom májusban

Annak ellenére, hogy a KSH közel 6 százalékos növekedésről számolt be a kiskereskedelmi forgalom volumenében éves alapon 2021 májusában, az adat továbbra is csalódást keltő

– fűzte hozzá kommentárjában Virovácz Péter. Az ING elemzője hozzátette, hogy havi alapon (a szezonális és naptárhatással igazított adatokból számítva) ugyanis az áprilisi visszaesés után is csupán szűk 0,1 százalékkal bővült a kiskereskedelem forgalmának volumene. Összességében tehát a 6 százalék körüli év/év kiskereskedelmi bővülés a tavaly májusi alacsony bázis következménye. Annak ellenére, hogy idén április-májusban már javában zajlott a gazdaság nyitása és a járványügyi korlátozások enyhítése, ez érdemi javulást nem hozott a kiskereskedelem számára. Ugyanakkor azt is érdemes hozzá tenni, hogy az újranyitás elsősorban a szolgáltatószektor számára jelenthet hatalmas lökést, és a kiskereskedelmi adatok ezt a szektort nem veszik számításba.

Az éves bázisú adatok részleteit nézve mindenhol lassulás látható. Az élelmiszer kiskereskedelem mutatkozik a legstabilabbnak. Ezzel szemben a nem élelmiszer kiskereskedelem forgalma szűk 9 százalékkal tudott bővülni év/év alapon. Ez a tavalyi alacsony bázis mellett meglehetősen gyengének tekinthető. Ezt egyrészt az árak emelkedése okozhatja, ami elriasztja a vevőket a drágább, tartós fogyasztási cikkek vásárlásától. Másrészt pedig az otthoni munkavégzés fokozatos csökkentése is mérsékli a vásárlási lázat. Mindeközben azért a vállalatok jelentős része fenntartja a hibrid rendszert a munkavégzés tekintetében, vagyis a vírus előtti korszakhoz képest tartósan magasabban alakulhat az otthoni munkavégzés aránya a ledolgozott munkaórákon belül. Mindez pedig átalakítja az üzemanyag kiskereskedelmet is. Talán ennek is köszönhető, hogy az újranyitás ellenére az üzemanyag kiskereskedelemben csupán 9,7 százalékos év/év növekedést regisztrált a KSH