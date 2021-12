2022-ben és utána is érvényes marad a fordított adózás a gabonafélék esetében. Az áfaszabályok módosítására amiatt is szükség volt, hogy jelentősen bővülhessen a vállalkozásoknak nyújtott adóhivatali szolgáltatási repertoár. A cél ugyanis az, hogy az Európai Unió tagállamai közül néhány éven belül Magyarországon legyen a legkisebb az adóadminisztráció – közölte Izer Norbert.

A Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a legújabb adót érintő kormányrendelet kapcsán kiemelte, hogy a gabonaágazat minden piaci szereplőjének igényét kielégítve

jövőre is marad a fordított adózás.

Fotó: Shutterstock

A kormány célja az, hogy a családok, a lakosság után a vállalkozásokat is mentesítse a felesleges adóbürokrácia alól – hangsúlyozta az államtitkár.

2017 óta az adóhivatal mintegy 5,5 millió magánszemélynek készíti el a bevallási tervezetet, 2022-ben pedig már a cégek esetében is jelentősen csökkenhet az adminisztráció. Így a kormány egyre közelebb kerül ahhoz a kitűzött céljához is, hogy az Európai Unióban a magyar vállalkozásoknak kelljen az egyik legkevesebb időt és legkisebb költséget fordítani az adóügyeikre – tette hozzá.

A kormány elvárása változatlan a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) szemben; a hatóság ügyfélcentrikus oldalának további erősítése annak érdekében, hogy a vállalkozásoknak is a lehető legprofesszionálisabb szolgáltatást nyújtsa, olyat, amely az egyszerűsítés mellett érdemi költségmegtakarítást is hoz számukra.

A piaci szereplők zökkenőmentes átállása érdekében az e-áfa rendszerre vonatkozó jelenlegi szabályokat a most megjelent kormányrendelet felfüggeszti, így az áfabevallási tervezetek kiajánlása több lépcsőben valósul meg. Az adóhivatal a bevallás alapjául szolgáló legfontosabb adatokat már most is a vállalkozások rendelkezésére bocsátja. Az online pénztárgép és az online számlaadatok letölthetősége jelentős könnyebbséget jelent a cégeknek, az adózók egyre gyakrabban élnek is ezzel a lehetőséggel.