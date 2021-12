Lesújtó adatot tett közzé kedd reggel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), az előzetes várakozásokon is túltesz az októberi infláció. Bár a VG hétfőn közölt konszenzusán a szakértők nagyjából 6,1 százalékra lőtték be a drágulást, ami szintén magas érték, és kilenc éve nem járt ilyen szinten a pénzromlás, a valóság még ezt is felülírta: októberben 6,5 százalékkal nőttek a fogyasztói árak az egy évvel ezelőttiekhez képest a KSH közlése szerint.

Az elmúlt egy évben az üzemanyagok, illetve a szeszes italok, dohányáruk ára emelkedett jelentősen. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 1,1 százalékkal nőttek. Ez is magasabb a vártnál.

Egy év alatt, tavaly októberhez viszonyítva, az élelmiszerek ára 5,2, ezen belül az étolajé 30,4, a margariné 18,8, a liszté 12,5, a munkahelyi étkezésé 10,1, a baromfihúsé 9,3, a péksüteményeké 8,4, a kenyéré 8,1, a büféáruké és az éttermi étkezésé egyaránt 7,9 százalékkal emelkedett.

A járműüzemanyagok ára 30,7, a lakásjavító és -karbantartó cikkeké 13,9 százalékkal lett magasabb.

Fotó: Ladóczki Balázs

A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 11,3, ezen belül a dohányáruk 17,6 százalékkal drágultak. A tartós fogyasztási cikkekért 5,4, ezen belül a konyha- és egyéb bútorokért 12,7, a szobabútorokért 12,5, az ékszerekért 10,8, az új személygépkocsikért 6,9 százalékkal kellett többet fizetni.

A szolgáltatások díja 3,7 százalékkal emelkedett, ezen belül a lakásjavítás és -karbantartás 13,8, a járműjavítás és -karbantartás 8,4 százalékkal került többe.

Az árak szeptemberhez viszonyítva is nőttek, az élelmiszereknél például a liszt 6,9, a száraztészta 3,6, a kenyér és a kávé egyaránt 3,1, a csokoládé, kakaó 2,9, a margarin 2,6, a cukor 2,4, a sajt 2,1, a tojás 1,5, a péksütemények 1,3 százalékkal drágultak, az idényáras élelmiszerek 2 százalékkal kevesebbe kerültek.

A járműüzemanyagok ára 7,3 százalékkal nőtt. A szezonváltás következtében a ruházkodási cikkek ára 1,5 százalékkal emelkedett. A tartós fogyasztási cikkek 0,7, ezen belül a használt személygépkocsik 1,8, a konyha- és egyéb bútorok 1,1 százalékkal drágultak.

Idén az első 10 hónapban az előző évivel összehasonlítva a fogyasztói árak az összes háztartást figyelembe véve átlagosan 4,6, a nyugdíjasháztartások körében 4,2 százalékkal emelkedtek.