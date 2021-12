Nyakig vagyunk a negyedik hullámban, a neheze azonban csak ezt követően kezdődik

– jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A kormányfő szerint csak az oltás véd meg, a védelmi intézkedések nem óvnak meg a vírustól. Hangsúlyozta, a baj oka az, hogy nincs mindenki beoltva.

A végén mindenkinek be kell oltatnia magát

– fogalmazott a miniszterelnök.

A kormányfő megismételte, hogy a második oltás után 4-6 hónappal gyengül a vakcina védereje, ezért kell a harmadik dózis. Jövő héttől 101 oltóponton indítanak oltási akciót, reggel 7-től este 7-ig tartanak nyitva. A szülőknek hamarosan lesz lehetőségük, hogy az 5–11 év közötti gyermeküket is beoltassák. A kormányfő emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a mai tízmillióból sok százezren nem élnének, ha gyermekkorban nem lettek volna védőoltások.

Vakcina bőségesen rendelkezésre áll, jelenleg mintegy 10 millió van a raktárakban.

A miniszterelnök jelezte, hogy minden hullám után kiállítanak egy dossziét, amelyben a tapasztalatokat gyűjtik. Ugyanakkor a rendvédelmi és fegyveres testületeknél felmondási tilalom van érvényben a helyzetre való tekintettel.

A kiskunhalasi járványkórházat, ha szükséges lesz, megnyitjuk. De egyelőre van elég ágy

– tette hozzá.

Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Sajtóiroda

A benzinár befagyasztásával kapcsolatban elmondta, az a legjobb, ha a kormánynak nem kell beavatkoznia. De előfordulhat helyzet is, amikor erre szükség van. Amikor az a helyzet, hogy minden szakértő szerint az árak több hétig magasabbak lesznek, akkor reagálni kell – szögezte le Orbán Viktor. A kormányfő szerint volt vita erről a szakértők között is. Megnézték az európai példákat is, hasonlót egyedül a horvátok hoztak meg. „Ha vágunk, akkor vágjunk rendesen” – fogalmazott. A kérdésről 80 százalékos egyetértés van a miniszterelnök szerint.

Létrehoztak egy árszabási rendszert, amelyben a háztartások vannak, ebbe beléphettek az önkormányzatok is. Most a kisvállalatok számára is megnyitják. „Nagyon közel vagyunk a döntéshez” – jelezte. A miniszterelnök szerint a magas rezsit a nagyobb cégek kibírják.

„A brüsszeli bürokrácia vért hány a rezsicsökkentéstől” – fogalmazott a kormányfő. Szerinte Brüsszelben a multik diktálnak. Ilyenkor izzanak a vonalak és berúgják az ajtót, és úgy tálalják, mintha az ő érdekük közérdek lenne. Nem lehet az emberekkel megfizettetni a magas rezsiköltségeket – szögezte le a miniszterelnök.

„A mostani harmadik negyedévben erőteljes, de a várthoz képest gyengébb növekedés azokat a terveket veszélyezteti, amelyeket erre az évre tűztünk ki” – mondta a kormányfő a héten megjelent GDP-adatokról. A szakértők között vita folyik ilyenkor, de arra a döntésre jutottak, hogy a családokat támogassák. A miniszterelnök korábban az óvatosabbak közé tartozott, ezért 5,5 százalékos növekedéshez kötötte az adó-visszatérítés kifizetését. A kormányfő szerint ettől biztosan magasabb lesz az idei növekedés, sőt a 6 fölött lesz, közelebb a 7 százalékhoz.

A járvány után hirtelen jelent meg a kereslet. Leginkább csiphiány van, a magyar autógyárak is időnként csak egy műszakban dolgoznak, ez pedig a gazdasági növekedésben is meglátszik – mutatott rá a kormányfő. Nem a magyar gazdaságon múlott, hogy 7-8, akár 10 százalékos bővülés legyen, hanem a világgazdaság működésén – tette hozzá.

A nyugdíj nálam sosem alku vagy vita kérdése

– mondta a miniszterelnök a 13. havi nyugdíj visszaépítése kapcsán.

A kormányfőt nyomasztotta, hogy eddig nem sikerült visszahozni a 13. havi nyugdíjat. Ez kiszorítható a költségvetésből – fogalmazott a miniszterelnök. Jelezte, arról nagyobb vita volt, hogy a költségvetésből finanszírozható-e a 25 év alattiak adómentessége. De egy kiegyensúlyozott döntést tudtak hozni azzal, hogy a fiatalokat és az időseket is egyszerre tudják támogatni.