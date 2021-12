Százak vásárolták és vásárolják meg last minute kínált színházjegyüket aznapra vagy másnapra online a Ma este Színház! oldalon keresztül. A cég a jegyeket az eredeti ár 50 százalékán kínálja, amelyre néhány száz forintos kényelmi díjat, azaz kezelési költséget számol fel. A vállalkozás tíz évvel ezelőtti indulása óta az infláció 25 százalékkal nőtt a KSH adatai szerint, az oldalon forgalmazott jegyek viszont átlagosan 70 százalékkal – 1500 forintról 2600 forintra – drágultak, ami tovább növelte a cég piaci értékét.

A Ma este Színház! oldalán már este kilenckor megjelenik a kínálat, amely előzőleg hosszú ideig csak éjféltől volt elérhető, ezzel tovább nőttek a színházak szempontjából kármentésnek is tekinthető jegyeladás esélyei.

Az olcsó jegyek miatt nem csökkentek a színházaknak sem a bérleteladásai, sem az elővételben vásárlók száma, a húzó előadásokra pedig továbbra is jó előre teljes áron elkel az összes jegy. A maradék jegyek online eladásával összességében még több vevőre is tesznek szert, mint azokkal a jegyekkel, amelyeket pénztáraik az előadás kezdete előtti utolsó órákban adnak el. A legdrágább egyébként is az üres hely, ezek számát pedig jelentősen csökkenti, hogy az utolsó pillanatban színházjegyet keresők a gyűjtőportálon egyetlen felületen hozzáférnek csaknem a teljes választékhoz.

A magyar vállalkozás ötlete egyszerű, mégsem adaptálható más országokba az alapítók szerint. Noha Limbacher Tivadar és Szabadkai Attila eleinte gondolkodott a licencjogokban, illetve franchise rendszer létrehozásában – már tizenhárom országból megkeresték őket –, hamar kiderült, hogy ez egy olyan speciális üzletág, amely nem csak piaci alapon működik, továbbá országonként eltérők a működési körülmények és a szabályozás is.

A hazai színházak nagy többségét az állam vagy az önkormányzatok tartják fenn, és az üzemeltetésükhöz szükséges kiegészítő állami támogatás nagyságát meghatározó egyik feltétel szerint csak az számít fizető nézőnek, aki a jegyért a teljes ár legalább 50 százalékát kifizeti.

A fő különbség azonban az, hogy más országokban egyelőre hiányzik az a működési felület, amelynek a szerepét a Ma este Színház! esetében a Jegy.hu tölti be. Bár a cég tulajdonosai Bécsben belevágtak egy hasonló rendszer felállításába, hamar kiderült, hogy egy ilyen oldal ott önmagában nem térülne meg.

A Ma este Színház! oldalán keresztül eddig több mint 850 ezer jegy kelt el, növekvő forgalom mellett.

A két évvel ezelőtti rekordértékesítést a tavalyi első három hónapban éves alapon további 25 százalékos bővülés követte, de ezután, a koronavírus-járvány nyomán elrendelt zárlat idején ennek a cégnek az oldalai is hónapokig üresen maradtak. A 2020-as összforgalma esett, az idei pedig a 2020-asnál is gyengébb lesz.

Az értékesítés most decemberben éri el először a két évvel korábbi szintjét, de az éves adat nem lesz jobb a 2012-esnél

– mondták a VG-nek a kft. vezetői.

Az évek során jelentősen átalakult a vásárlói kör. Az idősebbek többsége eleinte nem adta meg a bankkártyája adatait az internetes felületen, ezért kezdetben szinte csak a 20–35 évesek vásároltak. A felhasználók több mint a fele ma már mobilról böngészi a kínálatot, 40 százalékuk telefonon is vásárol. A felhasználók 80 százaléka, a vevők 60 százaléka nő, a vevők 26 százaléka pedig egyetlen belépőt vesz. A vállalkozás százötven szerződött partner produkcióit kínálja, a színházak mellett koncertekét, művelődési házakét, cirkuszokét és számos más rendezvényét is. Hétvégenként akár 40-50 előadás jegyei is elérhetők az oldalon, a vevők a hónap első harmadában a legaktívabbak.