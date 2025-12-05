Orbán Viktornak már korán reggel egy szakállas szovjet vicc jutott az eszébe, de Magyar Péter ezen nem fog nevetni

„A Tisza gazdasági programjáról egy szakállas vicc jut mindig az eszembe a szovjet hűtőgépgyári dolgozóról, aki akárhogy is rakta össze a kilopott alkatrészeket, mindig tank jött ki belőle” – írja Orbán Viktor a Facebookon.

Orbán Viktornak egy régi vicc jutott az eszébe / Fotó: Csudai Sándor / Mediaworks

Baloldali bankárok, baloldali közgazdászok, baloldali gazdasági szakemberek akárhogy is rakják össze a gondolataikat, abból mindig megszorítócsomag jön ki. A Tisza gazdasági terve ízig-vérig baloldali megszorítócsomag: radikális adóemelést jelentő progresszív adó, a vállalkozások megsarcolása, nyugdíj- és egészségügyi privatizáció – hangsúlyozta a kormányfő.

Hihetetlen összeg: Rogán Antal kiszámolta, mennyi pénzt kellene Magyarországnak befizetnie Ukrajnának

A miniszter szerint a családtámogatások a baloldali megszorítások között választunk 2026-ban. Rogán Antal szerint nem szabad hagyni, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen.

A családtámogatásokra 2010-ben 935 milliárd forintot fordított a kormány, 2025-ben ez az összeg 3776 milliárd forint, tehát gyakorlatilag a négyszerese. És ez most a családi adócsökkentés plusszal, ami ugye már a megduplázását jelenti a gyermekek után járó adókedvezménynek, és azzal, hogy a kétgyermekes, 40 év alatti anyák belépnek az adómentesek körébe a háromgyerekesek után, az ezt még tovább fogja növelni

– jelentette ki a Rogán Antal a Patrióta YouTube-csatornán csütörtökön.

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter azt mondta, hogy az egyik gondolkodásmód az, amit a magyar kormány képvisel 15 éve: ami megjelenik az energiapolitikában, a reálbérek változásában, abban, hogy a munkahelyteremtésre koncentrál a gazdaságpolitika, hogy a munkát terhelő adókat csökkentették, tehát az alacsonyan tartott személyijövedelemadó-kulcsban, a családtámogatásokban.

A tárcavezető a nemzeti kormány politikája alternatívájának nevezte „azt a tipikus régi baloldali megszorító politikát, amit azok az arcok képviseltek, akik már a Bokros-csomagot is írták, és ma is itt vannak, és ma is ugyanazt az elvet követik”, és szerinte a Tisza Párt mögött gyakorlatilag ez az elit húzódik meg”.